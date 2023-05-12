Світова прем'єра. Джамала представила альбом Qırım у Ліверпулі разом із BBC Philharmonic Orchestra. ФОТО

11 травня у Ліверпулі відбулася світова прем'єра нового альбому Qırım української та кримськотатарської співачки Джамали.

Вокалістка виступила з одним із найстаріших оркестрів Великої Британії – BBC Philharmonic Orchestra.

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Презентація відбулася на головній сцені EuroFestival – фестивалю з нагоди міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023, який стартував у Ліверпулі 9 травня. Виступ Джамали відбувся прямо перед другим півфіналом – по завершенню концерту тут транслювали виступи цьогорічних конкурсантів.

Фотограф: Андрій Максимов

Фотограф: Андрій Максимов

Виконавиця зізналася, що хвилювалася більше, ніж перед своїм виступом на Євробаченні у 2016 році: "Допоки Ліверпуль тонув у зливі, мене всередині накривало хвилювання, якого я не знала раніше. Потужніше, аніж 2016-го з піснею "1944" на Євробаченні. Тоді була одна композиція, а вчора – 14, і п'ятнадцятитисячна аудиторія".

Фотограф: Андрій Максимов

Фотограф: Андрій Максимов

Після української прем'єри на сцені Національної опери в Києві 5 травня, співачка привезла до Британії збірку кримськотатарських пісень, віднайдених нею на командою у різних кутках рідного Кримського півострова.

Фотограф: Андрій Максимов

Фотограф: Андрій Максимов

"Мені випала нагода відкрити щось дуже особисте про мій дім і народ, адже кожен твір із платівки – це щоденник, зітканий із туги й тривог, радості й любові. Я бачу сльози під Yosmam і танці під Noğay Beyi̇tleri̇, я відчуваю, що нам з вами вдалося. Вдалося тут, у музичній столиці Британії, розказати про наш Крим, про його величну культуру", – поділилася Джамала.

Фотограф: Андрій Максимов

Фотограф: Андрій Максимов

Диригував музикантами BBC Philharmonic Orchestra головний диригент і художній керівник Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру Володимир Сіренко. Одну з композицій разом з Джамалою виконав її батько.

Фотограф: Андрій Максимов