Євген Нищук поміняє Шевченківський комітет і розширить список переможців

Новий голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, ексміністр культури Євген Нищук анонсував оновлення його складу оновлено майже на 100%.

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Про це він заявив на пресконференції у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Перше, що я маю зробити, це сформувати авторитетний склад Комітету, до якого буде довіра культурної спільноти. Це мають бути ті люди, які мають вагу", – сказав Нищук і підкреслив, що його буде оновлено майже на 100%.

Він припустив, що дехто з колишніх членів Комітету, які у березні написали заяви про складення повноважень, працюватимуть як експерти за різними напрямами.

Нищук повідомив, що вже визначив основний пул претендентів на входження до нового Комітету, і припустив, що на його створення йому знадобиться 10-14 днів. Новий голова не назвав прізвищ претендентів, але уточнив, що серед них будуть представники творчих спілок. Також Нищук додав, що враховуватимуть і віковий, і гендерний критерій.

Ексміністр підкреслив, що робитиме все, щоб не допустити політичного впливу на премію: "Я все робитиму, щоб вона не мала якогось політичного забарвлення або тиску. Я точно маю чисті помисли".

Голова комітету повідомив, що нагородження лауреатів Шевченківської премії 2023 відбудеться цьогоріч, при цьому не назвавши конкретної дати. Він припустив, що це може статися у День незалежності, День захисників вітчизни або День української писемності. Нищук підкреслив, що переглядати вже оголошених лауреатів не будуть, а до них додадуть нових за новою номінацією ("За внесок у перемогу").

Скандал довкола Шевченківської премії 2023

У 2023 році вперше в історії Шевченківської премії 9 березня, в день народження Шевченка, не були оприлюднені імена лауреатів та не опублікований відповідний указ президента, яким оголошуються результати. Натомість пресслужба Зеленського поширила новину про його зустріч із діячами культури та мистецтва з нагоди 209 річниці дня народження Шевченка.

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10 березня голова Комітету Макаров опублікував у своєму Facebook пост про те, що існуючі номінації вирішили доповнити додатковим конкурсом "За внесок у перемогу" і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.

У розмові з УП.Культура Юрій Макаров розповідав, що не знає, чому Офіс президента так і не опублікував указ про лауреатів Шевченківської премії 2023 та коли саме таке рішення було прийнято в офісі Зеленського.

Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

Наступного дня, 11 березня, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка все-таки оприлюднив заяву, в якій назвав імена лауреатів 2023 року. Тоді переможців назвали лише у частині категорій, а на сайті президента указ так і не з'явився.

13 березня Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови Комітету. Крім того, з Комітету вийшла художниця Влада Ралко. 16 березня Шевченківський Комітет випустив спільну заяву щодо цьогорічної премії і склав повноваження.