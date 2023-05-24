Провулок Йогансена замість Невського: Одеса масово перейменовує вулиці

В Одесі перейменовують топоніми, назви яких не актуальні й пов’язані з колоніальним, радянським минулим. Низку перейменувань погодили на засіданні Історико-топонімічної комісії. Серед нових назв – імена представників Розстріляного відродження.

Про це повідомили на офіційному сайті Одеси.

На черговому засіданні Історико-топонімічної комісії сформували тематичні мікрорайони, де назви топонімів пов’язані загальними історичними, культурними, географічними сенсами, та внесення в топоніміку міста імен видатних українських діячів та історичних назв.

Один із мікрорайонів отримав назву "Видатних українських діячів", де вулиці перейменують на честь знакових фігур української культури. Так, серед пропозицій – імена представників Розстріляного відродження: Леся Курбаса, Майка Йогансена, Гео Шкурупія та Миколи Куліша. Ареал мікрорайону "Видатних українських діячів" – це приватний сектор Київського району, так звана Чубаївка та Дмитрівка.

Читайте також: Одесу внесли до списку ЮНЕСКО без обговорення із захисниками архітектури міста

Запропоновані перейменування:

- вулиця Ванцетті – вулиця Миколи Куліша;

- Васнецова, 2-й провулок – провулок Амвросія Ждахи;

- вулиця Глазунова – вулиця Бориса Нечерди;

- вулиця Достоєвського – вулиця Драгоманова;

- вулиця Макаренка – вулиця Лігінська;

- провулок Невського, 1-й – провулок Климовича;

- провулок Невського, 2-й – провулок Чеховського;

- провулок Невського, 3-й – провулок Василя Кричевського;

- провулок Невського, 4-й – провулок Павла Чубинського;

- провулок Невського, 5-й – Майка Йогансена;

- вулиця Невського – вулиця Сергія Шелухіна;

- вулиця Сакко – вулиця Леся Курбаса;

- вулиця Тульська – вулиця академіка Вернадського;

- вулиця Уральська – вулиця Дмитра Яворницького;

- провулок Уральський – провулок Шкурупія.

Окрему увагу приділили перейменуванню площ, вулиць та скверів Одеси на честь видатних одеситів та українських діячів, чиє життя було пов’язане з Одесою.

Так, вулицю Вільямса пропонують назвати на честь видатного громадського діяча, мецената та вченого Євгена Чикаленка – уродженця Одеської області, який тривалий час жив та працював в Одесі.

Вулицю Космонавта Комарова – на честь одесита Михайла Комарова – письменника, перекладача та громадського діяча, організатора та керівника товариства "Просвіта" в Одесі.

Читайте також: ЮНЕСКО рекомендує виключити Одеський порт зі списку спадщини

Площі Льва Толстого – пропонують дати ім’я одного із основоположників єврейської літератури – Менделя Мойхер-Сфроїма. Щодо цього проведуть консультації з філологами та єврейською громадою. Скверу Старостіна на Слобідці пропонують дати назву на честь видатного українського композитора Миколи Лисенка.

Під час внесення пропозицій – консультуються з юристами й філологами.



Усі пропозиції Комісії мають рекомендаційний характер. Остаточне рішення щодо перейменувань приймають депутати під час сесії Одеської міської ради.