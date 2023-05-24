Провулок Йогансена замість Невського: Одеса масово перейменовує вулиці

Ганна Щокань Журналістка УП.Культура
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24 травня 2023

В Одесі перейменовують топоніми, назви яких не актуальні й повязані з колоніальним, радянським минулим. Низку перейменувань погодили на засіданні Історико-топонімічної комісії. Серед нових назв – імена представників Розстріляного відродження.

Про це повідомили на офіційному сайті Одеси.

На черговому засіданні Історико-топонімічної комісії сформували тематичні мікрорайони, де назви топонімів пов’язані загальними історичними, культурними, географічними сенсами, та внесення в топоніміку міста імен видатних українських діячів та історичних назв.

Один із мікрорайонів отримав назву "Видатних українських діячів", де вулиці перейменують на честь знакових фігур української культури. Так, серед пропозицій – імена представників Розстріляного відродження: Леся Курбаса, Майка Йогансена, Гео Шкурупія та Миколи КулішаАреал мікрорайону "Видатних українських діячів" – це приватний сектор Київського району, так звана Чубаївка та Дмитрівка. 

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Запропоновані перейменування:
- вулиця Ванцетті  – вулиця Миколи Куліша
- Васнецова, 2-й провулок  – провулок Амвросія Ждахи;
- вулиця Глазунова – вулиця Бориса Нечерди;
- вулиця Достоєвського – вулиця Драгоманова
- вулиця Макаренка – вулиця Лігінська;
- провулок Невського, 1-й  – провулок Климовича;
- провулок Невського, 2-й  – провулок Чеховського;
- провулок Невського, 3-й – провулок Василя Кричевського
- провулок Невського, 4-й – провулок Павла Чубинського
- провулок Невського, 5-й  – Майка Йогансена;
- вулиця Невського – вулиця Сергія Шелухіна
- вулиця Сакко – вулиця Леся Курбаса
- вулиця Тульська – вулиця академіка Вернадського
- вулиця Уральська – вулиця Дмитра Яворницького;
- провулок Уральський – провулок Шкурупія.

Окрему увагу приділили перейменуванню площ, вулиць та скверів Одеси на честь видатних одеситів та українських діячів, чиє життя було пов’язане з Одесою.
Так, вулицю Вільямса пропонують назвати на честь видатного громадського діяча, мецената та вченого Євгена Чикаленка – уродженця Одеської області, який тривалий час жив та працював в Одесі.

Вулицю Космонавта Комарова – на честь одесита Михайла Комарова – письменника, перекладача та громадського діяча, організатора та  керівника товариства "Просвіта" в Одесі. 

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Площі Льва Толстого – пропонують дати імя одного із основоположників єврейської літератури – Менделя Мойхер-Сфроїма. Щодо цього проведуть консультації з філологами та єврейською громадою. Скверу Старостіна на Слобідці пропонують дати назву на честь видатного українського композитора Миколи Лисенка
Під час внесення пропозицій – консультуються з юристами й філологами. 
 
Усі пропозиції Комісії мають рекомендаційний характер. Остаточне рішення щодо перейменувань приймають депутати під час сесії Одеської міської ради. 

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