Без Мінської та Бородинської: у Дніпрі перейменували сім вулиць

Ганна Щокань Журналістка УП.Культура
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24 травня 2023

У місті Дніпро перейменували ще сім вулиць, назви яких були повязані з радянським минулим та державою-терористкою Росією. Топонімам повернули історичні назви та присвоїли наймення українських героїв. Перейменування відбулось під час 37-ї сесії Дніпровської міськради.

Про це повідомили на сайті Міськради Дніпра. 

Які топоніми перейменували

– Провулок Баженова (Шевченківський район) відтепер носитиме назву пров. Тернуватий Яр;

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– вулиця Бородинська (Шевченківський район) – називатиметься вул. Вартових Неба;

– вулиця Камчатська (Новокодацький, Чечелівський район) – буде носити назву вул. Героїв УПА;

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– вулиця Леваневського (Чечелівський район) – називається тепер вул. Львівська;

– вулиця Маршала Малиновського (Самарський район) – тепер буде носити назву вул. Сонячна Набережна;

– вулиця Мінська (Амур-Нижньодніпровський район) – відтепер вул. Менська;

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– вулиця Чебоксарська (Самарський район) – отримала назву вул. Коростенська.

Раніше сбогодні стало відомо, що в Одесі можуть перейменувати топоніми на честь митців Розстріляного відродження. Так, незабаром в місті можуть зявитись вулиця Миколи Куліша, вулиця Леся Курбаса на провулки Гео Шкурупія та Майка Йогансена. Остаточне рішення мають прийняти на засіданні міської ради. 

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