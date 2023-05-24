Без Мінської та Бородинської: у Дніпрі перейменували сім вулиць

У місті Дніпро перейменували ще сім вулиць, назви яких були пов’язані з радянським минулим та державою-терористкою Росією. Топонімам повернули історичні назви та присвоїли наймення українських героїв. Перейменування відбулось під час 37-ї сесії Дніпровської міськради.

Про це повідомили на сайті Міськради Дніпра.

Які топоніми перейменували

– Провулок Баженова (Шевченківський район) відтепер носитиме назву пров. Тернуватий Яр;

– вулиця Бородинська (Шевченківський район) – називатиметься вул. Вартових Неба;

– вулиця Камчатська (Новокодацький, Чечелівський район) – буде носити назву вул. Героїв УПА;

– вулиця Леваневського (Чечелівський район) – називається тепер вул. Львівська;

– вулиця Маршала Малиновського (Самарський район) – тепер буде носити назву вул. Сонячна Набережна;

– вулиця Мінська (Амур-Нижньодніпровський район) – відтепер вул. Менська;

– вулиця Чебоксарська (Самарський район) – отримала назву вул. Коростенська.

Раніше сбогодні стало відомо, що в Одесі можуть перейменувати топоніми на честь митців Розстріляного відродження. Так, незабаром в місті можуть з’явитись вулиця Миколи Куліша, вулиця Леся Курбаса на провулки Гео Шкурупія та Майка Йогансена. Остаточне рішення мають прийняти на засіданні міської ради.