Іранському режисеру не дозволили виїхати з країни для участі в роботі журі Каннського кінофестивалю

Іранському режисерові-дисиденту Мохаммаду Расулофу заборонили виїжджати з Ірану для участі в роботі журі цьогорічного Каннського кінофестивалю.

Читайте УП.Культура у Telegram

Расулоф мав стати членом журі програми "Особливий погляд", повідомляє Variety.

Реклама:

Після заборони на виїзд режисер, якого нещодавно звільнили з тегеранської в'язниці Евін, де він перебував з липня минулого року через критику уряду в соціальних мережах, був змушений відмовитися від пропозиції стати членом журі на Каннському кінофестивалі.

Головою журі програми "Особливий погляд" цього року буде американський актор Джон Сі Рейлі. До складу журі також увійшли французька режисерка і сценаристка Аліс Вінокур, німецька акторка Паула Бір, франко-камбоджійський режисер і продюсер Деві Чоу та бельгійська акторка Емілі Дек'єнн.

Мохаммад Расулоф є одним з найвідоміших у світі іранських режисерів. При цьому жоден з його фільмів не був показаний в Ірані, де вони заборонені. Він є лауреатом "Золотого ведмедя" Берлінале 2020 року за фільм "Зла не існує".

У 2011 році він отримав дві нагороди в Каннах за фільм "Прощавай" на тему цензури. Після цього його разом із іншим іранським режисером Джафаром Панахі на батьківщині засудили до шести років ув'язнення та 20-річної заборони на зйомки фільмів за нібито пропаганду. Пізніше вирок призупинили і Расулофа звільненили під заставу.

Мохаммад Расулоф у Каннах у 2017-му. Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Реклама:

У 2017 році, коли режисер повернувся з кінофестивалю в Теллурайді (США), де показав свій фільм "Людина честі" про корупцію в Ірані, влада конфіскувала у нього паспорт.

У липні 2022 року Расулофа і його колегу Мостафу Аль-е Ахмада заарештували за повідомлення в соцмережах про обвалення 10-поверхової будівлі в місті Абадан у травні, в результаті якого загинуло понад 40 людей. Режисерів звинуватили у "підбурюванні до заворушень та порушенні психологічної безпеки суспільства". Зразу після них був заарештований і Джафар Панахі, який прибув до в’язниці Евін, щоб дізнатися про долю цих режисерів.

76-й Каннський кінофестиваль пройде з 16 по 27 травня.

Днями стало відомо, що почесну Золоту пальмову гілку у Каннах цьогоріч отримає американський актор Майкл Дуглас. Також 14-16 травня на сайті фестивалю можна буде подивитись документальний фільм про актора "Майкл Дуглас. Блудний син".

У Каннах покажуть такі довгоочікувані фільми як "Вбивці квіткового Місяця" Мартіна Скорсезе, "Індіана Джонс і реліквія долі" Джеймса Мангольда і "Місто астероїдів" Веса Андерсона.

Журі фестивалю у 2023 році очолить шведський режисер Рубен Остлунд, чия сатирична комедія "Трикутник смутку" стала переможцем Канн минулого року.

Відкриє 76-й кінофестиваль у Каннах історична драма "Фаворитка" (Jeanne Du Barry), головну роль у якій зіграв Джонні Депп.

Також на Каннському кінофестивалі відбудеться прем'єра документального фільму "Звідки куди" (In the Rearview) польського режисера Мачека Хамела про евакуацію українських біженців після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. А фільм української режисерки Анастасії Солоневич і польського режисера Дам’яна Коцура "Як це було" (As it was) відібрали до головного конкурсу короткометражних фільмів.