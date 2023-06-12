За мультфільмом "Мавка" випустять анімаційний серіал

Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня", що став однією з найуспішніших вітчизняних прем'єр часів повномасштабної війни та найкасовішим українським фільмом, стане основою для анімаційного серіалу.

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Як пише Variety, виробництвом 3D-мультсеріалу займатиметься студія Animagrad, що входить до Film.UA Group, разом з французькою компанією TeamTO.

Проект майбутнього анімаційного серіалу, що стане приквелом до повнометражного мультфільму, представлять на пітчингу в Ансі, розповіла Ксенія Баранова з Film.UA.

"Дія фільму розгортається одразу після битви між людьми та лісовим охоронцем, яка сталася, коли решта лісових мешканців поринула у глибокий зимовий сон", – додала вона.

На шляху Мавки стоятиме чудовисько Чугайстер. Фото: Film.UA Group

Серіал матиме 12 серій, у кожній з яких на Мавку та її друзів чекають нові випробування. На шляху головної героїні часто стоятиме чудовисько Чугайстер.

"Разом із жабокицем Квусем, Шумником Гуком та іншими мавками Мавка переживе несподівані, веселі, а часом і небезпечні пригоди в лісі. Намагаючись подбати про свій дім, вони досліджують його і відкривають безліч таємниць", – поділился Баранова.

У серіалі з'явиться новий персонаж. Фото: Animagrad Studio

Директорка анімаційного фестивалю "Лінолеум" Анастасія Верлінська підкреслила, що рекордні касові збори "Мавки" показали, наскільки людям потрібні гарні історії.

"Разом з родиною, в оточенні близьких людей вони на годину-дві забувають про війну. Анімація – один з найкращих інструментів арт-терапії, але це не лише втеча. Це про опрацювання та осмислення подій, що відбуваються навколо. На цьому теж можна вчитися", – додала вона.

"Мавка. Лісова пісня" – український мультфільм за мотивами п'єси Лесі Українки, знятий режисерами Олегом Маламужем та Олександрою Рубан. Робота над стрічкою зайняла майже сім років, що зробило анімацію одним із вітчизняних кінопроєктів з найдовшою реалізацією. Мультфільм вийшов в український прокат 2 березня, а зараз триває прокат в різних країнах світу.

Головних героїв озвучили Наталка Денисенко, Артем Пивоваров, Олена Кравець, Dzidzio, Юлія Саніна, Олег Скрипка та інші.