Херсонський музей ідентифікував три картини, вивезені окупантами до Криму. ФОТО

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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14 червня 2023

Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка ідентифікував ще три картини зі своєї колекції, які російські окупанти вкрали і вивезли до тимчасово окупованого Криму.

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Про це музейники повідомили у своєму Facebook.

Ці експонати вони ідентифікували за допомогою фото із сімферопольського Центрального музею Тавриди. Вони були зроблені 1 квітня 2023 року під час підписання так званого "договору" про зберігання там викрадених творів мистецтва.

"Знов звертаємось до світлини з Сімферополя, на яку потрапив список викрадених робіт. ... За списком вирахували ще кілька робіт, які зараз стовідсотково незаконно перебувають в окупованому Криму", – повідомили в музеї.

Картини ідентифікували завдяки фото окупантів. Фото: Херсонський художній музей / Facebook

Цього разу вдалося впізнали такі твори з колекції Херсонського художнього музею: картину херсонського живописця та графіка Івана Гопкала "Парк" (1959), роботу "Париж. Бульвар Мадлен" (1967) українського живописця, одного з учнів Олексія Шовкуненка, Михайла Чепика та графічну роботу "Човни" (1979) ще одного учня Олексія Шовкуненка, Юрія Баликова.

Іван Гопкало, "Парк". Фото: Херсонський художній музей / Facebook

Михайло Чепик, "Париж. Бульвар Мадлен". Фото: Херсонський художній музей / Facebook

Юрій Баликов, "Човни". Фото: Херсонський художній музей / Facebook

"На цьому музейний квест не завершується. Далі буде", – додали херсонські музейники.

Два тижні тому Херсонський художній музей ідентифікував дві вкрадені російськими окупантами картини: картину латвійського художника Карліса Добрайса "Реставратори" (1962), подаровану автором музею в Херсоні в 2017 році, і картину українського митця Леоніда Лабенка "В Горках" (1969).

Російські солдати розграбували Херсонський музей на початку листопада минулого року. Окупанти вивозили речі з колекції фурами в супроводі озброєних людей у цивільному впродовж чотирьох днів. Керувала "евакуацією" призначена окупантами "директорка" Наталя Десятова.

Згодом картини з Херсонського музею "засвітились" у Художньому музеї Сімферополя, їх впізнала директорка Херсонського музею Аліна Доценко. А після відступу з Херсона росіяни ще й обстріляли музей.

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