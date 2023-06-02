"Пацифістські" роботи на тему України викликають нудоту": французький художник С215 розповів про свої українські мурали

Французький вуличний художник Крістіан Гемі, відомий під псевдонімом С215, який створив низку муралів в Україні і зобразив на одній зі своїх робіт розстріляного росіянами українського військового Олександра Мацієвського, розповів про мету та сенс цих своїх творів.

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Гемі розповів, що перед тим, як завершити роботу над муралом із зображенням Мацієвського, він зустрівся з його вдовою та матір'ю, пише CNN.

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"Як і все, що я роблю для України, я зробив це безкоштовно і з ентузіазмом. Я пишаюся цим муралом. Перед обличчям справжнього велетня, який гордо відмовився зрадити Україну і промовив "Слава Україні", ...можна відчути себе маленьким", – зізнався художник.

Мурал із зображенням Мацієвського. Фото: Верховна Рада України

"Я просто художник, свого роду інструмент для малювання, і моє призначення – підтримати Україну за допомогою моїх навичок", – додав Гемі.

У минулому він співпрацював зі ще одним відомим вуличним художником – британцем Бенксі, який також створив серію робіт в Україні. Однак Гемі підкреслив, що стилі їхніх робіт відрізняються: "Будучи французом, я відчуваю трагедію, а не іронію".

Після початку повтомасштабного вторгнення Гемі часто відвідує Україну, але він також зображує українську боротьбу на вулицях свого міста, Парижа. Його першою роботою про Україну став мурал у синьо-жовтих кольорах із зображенням дівчинки з вінком, сторений у французькій столиці. Пізніше роботу відтворили на стіні одного з будинків у Львові.

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Фото: @christianguemy / Instagram

Завершивши цю роботу, у березні 2022 року Гемі вирушив до Києва. Однією з перших його робіт в українській столиці стало зображення на терасі французького посольства, натхненне картиною Ежена Делакруа 1830 року "Свобода, що веде народ".

Також два мурали художник присвятив загиблому у Бахмуті Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу – вони знаходяться в Ірпені та Бородянці. Гемі каже, що обрав їх, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до масштабних руйнувань, яких завдали російські окупанти.

Фото: @christianguemy / Instagram

"Підтримка України – це також розуміння величезних руйнувань, спричинених бомбардуваннями, сотні тисяч (людей), які залишилися без даху над головою, переміщених, переселених, чиї домівки зруйновані", – розповів Гемі.

Втім, він підкреслює, що його роботи не слід сприймати як мистецтво, що закликає до миру: "Відверто "пацифістські" роботи на тему України викликають у мене нудоту. Україна не хоче "миру", Україна хоче перемоги і справедливості".