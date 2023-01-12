Вуличний митець зобразив щемке прощання прикордонника з коханою: як склалася доля пари

Французький художник створив в Україні графіті, де зобразив прощання прикордонника з коханою у Краматорську.
Вуличний митець Крістіан Гемі, відомий як C215, створив в Україні серію графіті, пише ДПСУ.
На одній із будівель він зобразив легендарне фото автора Андрія Андрієнка, яке було зроблене 27 лютого на краматорському вокзалі.
Художник підписав графіті так:
"Я буду чекати
Я буду чекати і вдень, і вночі
Я буду чекати вічно, заради твого повернення".
У Держприкордонслужбі розповіли, як склалася доля героїв зворушливого фото.
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|Фото: МКІП
Прикордонник Віталій продовжив службу у Краматорському загоні, а Альбіна евакуювалася до Польщі.
Пара довго спілкувалася дистанційно і навіть одружилася онлайн: шлюб завірив начальник прикордонного загону.
Проте довгої розлуки закохані не витримали, розповідають прикордонники.
"Дівчина повернулася в Україну. І її перебування поряд мотивує бійця самовіддано виконувати свої обов’язки та наближати нашу Перемогу", – кажуть у ДПСУ.
Раніше зворушливе фото прощання прикордонника з коханою "перетворили" на мурал у Литві.
Нагадаємо, вуличний митець Крістіан Гемі створив кілька графіті у Києві, в Бучі, Ірпені, писав Мінкульт.
Зокрема, у столиці він створив графіті "Свобода, яка веде народ" у кольорах України на терасі посольства Франції, роботу, присвячену Тарасу Шевченку, а також декілька графіті на фоні зруйнованих будівель.
У Львові художник повторив графіті, яке раніше створив у 13-му окрузі Парижа – це зображення української дівчинки, підписане однією з відомих цитат Зеленського.
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