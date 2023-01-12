Вуличний митець зобразив щемке прощання прикордонника з коханою: як склалася доля пари

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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12 січня 2023

Французький художник створив в Україні графіті, де зобразив прощання прикордонника з коханою у Краматорську.

Вуличний митець Крістіан Гемі, відомий як C215, створив в Україні серію графіті, пише ДПСУ.

На одній із будівель він зобразив легендарне фото автора Андрія Андрієнка, яке було зроблене 27 лютого на краматорському вокзалі.

Художник підписав графіті так: 

"Я буду чекати

Я буду чекати і вдень, і вночі

Я буду чекати вічно, заради твого повернення".

У Держприкордонслужбі розповіли, як склалася доля героїв зворушливого фото.

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 Фото: МКІП

Прикордонник Віталій продовжив службу у Краматорському загоні, а Альбіна евакуювалася до Польщі. 

Пара довго спілкувалася дистанційно і навіть одружилася онлайн: шлюб завірив начальник прикордонного загону. 

Проте довгої розлуки закохані не витримали, розповідають прикордонники. 

"Дівчина повернулася в Україну. І її перебування поряд мотивує бійця самовіддано виконувати свої обов’язки та наближати нашу Перемогу", – кажуть у ДПСУ.

Раніше зворушливе фото прощання прикордонника з коханою "перетворили" на мурал у Литві.

Нагадаємо, вуличний митець Крістіан Гемі створив кілька графіті у Києві, в Бучі, Ірпені, писав Мінкульт.

Зокрема, у столиці він створив графіті "Свобода, яка веде народ" у кольорах України на терасі посольства Франції, роботу, присвячену Тарасу Шевченку, а також декілька графіті на фоні зруйнованих будівель.

У Львові художник повторив графіті, яке раніше створив у 13-му окрузі Парижа – це зображення української дівчинки, підписане однією з відомих цитат Зеленського.

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