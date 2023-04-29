"Слава Україні": французький художник у Києві присвятив мурал страченому росіянами військовому

У центрі Києва на одній з адміністративних будівель Верховної Ради з’явився мурал із написом "Слава Україні! Героям Слава".

Про це повідомили у Facebook парламенту.

Автор присвятив мурал пам’яті всіх загиблих під час війни. На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після слів "Слава Україні".

"Ми завжди маємо пам’ятати про подвиг кожного нашого героя, кожної героїні, які ціною всього наближають Перемогу України над жорстоким російським агресором. І ця пам’ять має увіковічитися з покоління у покоління", – наголосив керівник Апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний.

Мурал в центрі столиці. Фото: Верховна Рада

Автором муралу є французький художник Крістіан Гемі, відомий під псевдонімом С215.

Як розповідають у ВР, ідея створення муралу виникла під час візиту української делегації до Франції.

"У січні 2023 року делегація Верховної Ради України відвідала фотовиставку робіт Крістіана Гемі, презентовану у будівлі Національної Асамблеї Французької Республіки. Там і виникла спільна ідея щодо створення муралу у Києві", – зазначили у парламенті.

Стінопис прикрасив одну зі стін адмінбудівель

Це не перша робота Крістіана в Україні. Митець уже створив низку муралів у Львові, Житомирі та звільнених містах на Київщині.

Однією з відомих робіт є стінопис у Краматорську, на якому художник зобразив прощання прикордонника з коханою.