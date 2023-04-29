"Слава Україні": французький художник у Києві присвятив мурал страченому росіянами військовому

У центрі Києва на одній з адміністративних будівель Верховної Ради з’явився мурал із написом "Слава Україні! Героям Слава".

Про це повідомили у Facebook парламенту.

Автор присвятив мурал пам’яті всіх загиблих під час війни. На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після слів "Слава Україні".

Реклама:

"Ми завжди маємо пам’ятати про подвиг кожного нашого героя, кожної героїні, які ціною всього наближають Перемогу України над жорстоким російським агресором. І ця пам’ять має увіковічитися з покоління у покоління", – наголосив керівник Апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний.

Мурал в центрі столиці. Фото: Верховна Рада

Автором муралу є французький художник Крістіан Гемі, відомий під псевдонімом С215.

Як розповідають у ВР, ідея створення муралу виникла під час візиту української делегації до Франції.

"У січні 2023 року делегація Верховної Ради України відвідала фотовиставку робіт Крістіана Гемі, презентовану у будівлі Національної Асамблеї Французької Республіки. Там і виникла спільна ідея щодо створення муралу у Києві", – зазначили у парламенті.

Стінопис прикрасив одну зі стін адмінбудівель

Це не перша робота Крістіана в Україні. Митець уже створив низку муралів у Львові, Житомирі та звільнених містах на Київщині.

Однією з відомих робіт є стінопис у Краматорську, на якому художник зобразив прощання прикордонника з коханою.

Реклама: