Кінофестиваль Миколайчук OPEN 2023 назвав переможців

Другий фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN, який пройшов у Чернівцях 15-20 червня, нагородив переможців.

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Перемогу в національному конкурсі здобула документальна стрічка "Чорнобиль 22" Олексія Радинського. Фільм розповідає про окупацію Чорнобильської АЕС росіянами після початку повномасштабного вторгнення, навесні 2022 року.

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У міжнародному конкурсі нагороду отримав фільм "Хто ти, Філіппе?" польського режисера Міхала Квечинського. За сюжетом, польський єврей вдало видає із себе француза в центрі ворожої Німеччини, щоб мститися нацистам за вбивство коханої людини.

Переможці фестивалю. Фото: Olexo Gladushevskyy / Facebook

Спеціальний приз фестивалю отримав фільм "Мій сусід Адольф" ізраїльського режисера Леона Прудовського. Він розповідає про самотнього чоловіка на прізвище Польскі, який пережив Голокост та втік до Колумбії. Втім, чоловік починає підозрювати, що його новий сусід - Адольф Гітлер, якому також вдалося втекти.

Також особливу відзнаку, запроваджену фестивалем у партнерстві з Південно-Шведською Кінокомісією, отримав фільм "Річниця" Анни Гончарової.

Переможцям вручили статуетки "Залізний Миколайчук", що були натхненні образом козака Василя зі стрічки Бориса Івченка "Пропала грамота", якого на екрані втілив Іван Миколайчук.

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Статуетки "Зілазний Миколайчук". Фото: Миколайчук OPEN

Миколайчук OPEN вперше відбувся у 2022 році. Цьогоріч він тривав з 15 до 20 червня. Відкривав фестиваль фільм "Я, Ніна" режисерки Марисі Нікітюк. Закривав – фінський блокбастер "Незламність" (Sisu) режисера Ялмарі Хеландера.

На кінофестивалі вперше провели конкурс, переможців якого визначали шляхом голосування глядачів. Загалом під час Миколайчук OPEN 2023 показали 53 фільми, серед них 8 українських прем'єр, 23 повні метри і 30 коротких.