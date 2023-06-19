Два фільми про війну в Україні здобули нагороди кінофестивалю Sheffield DocFest 2023

Два документальні фільми про війну в Україні – "Звідки куди" Мачека Хамела та "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова – здобули нагороди на фестивалі Sheffield DocFest 2023 у Великій Британії.

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Оголошення переможців Sheffield DocFest 2023 відбулося у неділю, 18 червня.

Стрічка "Звідки куди" (In the Rearview) отримала головну нагороду Міжнародного конкурсу.

"Створений з інтимністю та делікатною повагою, ми, члени журі, були приголомшені блискучою простотою цього фільму, який робить нас попутниками у всесвітній одіссеї виживання та втечі", – пояснили свій вибір члени журі.

Фото: Sheffield DocFest / Instagram

"Нам бракує слів, нас переповнює радість. Кожен фестивальний відбір, кожна нагорода та міжнародне визнання – це ще одна можливість продовжувати підвищувати обізнаність про війну, яка все ще триває. Слава Україні!", – відреагували на перемогу автори стрічки.

Польсько-українсько-французький фільм "Звідки куди" був знятий режисером Мачеком Хамелою, який з перших днів російського вторгнення займався евакуацією українців. Основою стрічки стали розповіді врятованих ним людей.

Прем'єра фільму "Звідки куди" відбулася у травні цього року на Каннському кінофестивалі.

Також на Sheffield DocFest 2023 відзначили фільм "20 днів у Маріуполі" (20 Days in Mariupol) – він отримав спеціальну відзнаку Тіма Гетерінгтона (Тім Гетерінгтон – британсько-американський фотожурналіст, який загинув при висвітленні бойових дій у Лівії в 2011 році).

"Переможець премії Тіма Гетерінгтона 2023 року – фільм, який найбільше втілює дух і спадщину журналіста, на честь якого її назвали, є твором дивовижної мужності та моральної ясності, надає зворушливий контекст знайомим зображенням", – зазначило журі.

Фото: Sheffield DocFest / Instagram

Фільм "20 днів у Маріуполі" розповідає про напад росіян на місто 24 лютого 2022 року та через камеру військового кореспондента Мстислава Чернова показує свідчення про 20 днів майбутніх подій: бомбардування будинків та пологового будинку, життя людей в блокадному місті тощо.

У січні цього року фільм Чернова показали в конкурсній програмі світового документального кіно одного з найбільших фестивалів незалежного кіно Sundance. Там стрічку відзначили призом глядацьких симпатій.

Днями документальний фільм про Маріуполь здобув дві нагороди фестивалю документального кіно про права людину Docudays: Головний приз у конкурсі DOCU/УКРАЇНА та Приз глядацьких симпатій.