Фотограф, який приклеїв до автівок ООН напис "Непотрібні", обміняє плакат на машини для ЗСУ

Фотограф і активіст Йосип Гусак, який на початку червня наклеїв на автівки Організації Об’єднаних Націй напис "Useless" ("Непотрібні") обміняє частину плакатів на автомобілі для Збройних сил України.

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Про це Гусак написав у своєму Twitter.

"Привіт, я Йосип. Ви можете знати мене завдяки акції "Useless". У мене лишилась остання буква U з автомобільних плакатів. Готовий продати її, плюс фото "мічених" машин ООН з автографом", – написав він.

Гусак додав, що ціна за фото та одну літеру з плакату – 2 білих лендкрузера.

"Давайте доведемо, що ваші автомобілі можуть бути корисними!" – зазначив активіст.

Hi, I'm Yosyp. You may know me from Useless action.



Now I have the last letter U from the car posters. I'm ready to sell it, plus the signed photo of "tagged" UN cars. The price is 2 white land cruisers.



Let's prove that your cars could be useful!



Details in the video

Rt ♥️ pic.twitter.com/pqy7jCeGzG — Йось /⁠ᐠ⁠｡. ｡⁠ᐟ⁠\ (@yo_syp) June 22, 2023

7 червня Йосип Гусак придбав рулон паперу А2 і написав на ньому слово Useless. Його він прикріпив на автівки ООН, що були припарковані в Києві, і повідомив про це у Twitter.

Таким чином, він відреагував на те, що після підриву росіянами Каховської ГЕС ООН прямо не вказала на провину Росії в цьому масштабному теракті.

Фото: Йосип Гусак

Втім, 20 червня Гусак отримав повістку до суду.