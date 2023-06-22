Фотограф, який приклеїв до автівок ООН напис "Непотрібні", обміняє плакат на машини для ЗСУ

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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22 червня 2023

Фотограф і активіст Йосип Гусак, який на початку червня наклеїв на автівки Організації Об’єднаних Націй напис "Useless" ("Непотрібні") обміняє частину плакатів на автомобілі для Збройних сил України.

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Про це Гусак написав у своєму Twitter.

"Привіт, я Йосип. Ви можете знати мене завдяки акції "Useless". У мене лишилась остання буква U з автомобільних плакатів. Готовий продати її, плюс фото "мічених" машин ООН з автографом", – написав він.

Гусак додав, що ціна за фото та одну літеру з плакату – 2 білих лендкрузера.

"Давайте доведемо, що ваші автомобілі можуть бути корисними!" – зазначив активіст.

7 червня Йосип Гусак придбав рулон паперу А2 і написав на ньому слово Useless. Його він прикріпив на автівки ООН, що були припарковані в Києві, і повідомив про це у Twitter.

Таким чином, він відреагував на те, що після підриву росіянами Каховської ГЕС ООН прямо не вказала на провину Росії в цьому масштабному теракті.

Фото: Йосип Гусак

Втім, 20 червня Гусак отримав повістку до суду.

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