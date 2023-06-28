"Не мали підстав для відмови". Держкіно виправдалося через видачу дозволів на прокат компанії російського продюсера

Державне агентство з питань кіно заявило, що не мало підстав відмовити у видачі прокатних посвідчень компанії UFD (ТОВ "ЮФД"), співзасновником якої є російський продюсер Міхаель Шліхт, та звинуватило журналістів проєкту "Схеми" у "недостовірності" та "спотворенні інформації".

Читайте УП.Культура у Telegram

Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Держкіно.

Реклама:

Раніше "Схеми" опублікували розслідування про те, що Держкіно з 24 лютого 2022 року видавало прокатні посвідчення українській компанії, співзасновником якої є Шліхт, відомий продюсуванням російських пропагандистських фільмів. А в травні 2023 року його донька Поліна Шліхт брала участь у Каннському фестивалі як представниця української кінокомпанії UFD.

Держкіно назвало цю інформацію "недостовірною та спотвореною", "Схеми" – недостовірним джерелом, а "Радіо Свобода" звинуватило у гонитві за рейтингами на зразок жовтої преси.

Також там зазначили, що згідно з наданими UFD документами ця компанія "є суб'єктом кінематографії України", тому Держкіно "не мало правових підстав для відмови в оформленні державних посвідчень на право розповсюдження фільмів".

В агентстві додали, що за їхньою інформацією "Міхаель Шліхт є громадянином Німеччини".

"ТОВ "ЮФД" – не нова компанія та була зареєстрована у 2005 році, як український дистрибутор. Отже, Держкіно не мало підстав для додаткової перевірки цієї компанії, окрім того, Держкіно відповідно до Положення не наділено повноваженнями слідчого органу, для цього існують інші правоохоронні структури", – йдеться в заяві.

У Держкіно повідомили, що видали компанії, співзасновником якої був Шліхт, "державних прокатних посвідчень на 20 назв".

Реклама:

Крім того, в агентстві заявили, що "жоден представник Держкіно не давав інтерв'ю журналісту "Радіо Свобода" Максиму Савчуку. А тим паче не було узгоджено запис телефонної розмови". Розслідувача звинуватили у проведенні запису без згоди сторін та вириванні фраз із контексту розмови.

Держкіно відреагувало на розслідування "Схем". Фото: cinema.in.ua

Тим часом напередодні вийшло ще одне розслідування про українську компанію "Своє кіно", яка закуповує права на покази в Україні іноземних фільмів у російських дистриб'юторів, та також отримує прокатні посвідчення від Держкіно.