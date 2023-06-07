Максим Голенко поміняв Одесу на Львів: театру Заньковецької призначили нового керівника

Міністерство культури та інформаційної політики призначило режисера Максима Голенка виконувати обов’язки директора-художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Марії Заньковецької, що у Львові. У Андрія Мацяка, попереднього очільника театру, закінчився строк п’ятирічного контракту.

Повідомлення про це з'явилось також і на Facebook-сторінці Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька, де Максим Голенко обіймав посаду головного режисера. В ньому Максиму подякували за три сезони роботи і побажали успіхів на новому етапі життя.

"Дякуємо за "Енеїду ХХІ", "Собаче серце", "Золоте теля", "Саша, винеси сміття", "Чуваки не святкують або Ukrainian" та "Карпатський вестерн". Це знакові вистави нашого театру, які полюбилися глядачам, стали по-справжньому інноваційними й уже увійшли до Золотого театрального фонду України. Сподіваємося, що вистави успішно йтимуть ще багато років поспіль", – написали в повідомленні.

Інформацію про нове призначення Максима Голенка оприлюднила і директорка Директорату культури та мистецтв Міністерства культури Ірина Чужинова. Вона написала, що Максим "заслужив на довіру і підтримку".

В коментарях до допису вона уточнила, що Максим залишається в статусі виконувача обов'язків поки Міністерство не внесе зміни в 21 статтю Закону Про культуру, яка передбачає обрання на такі посади шляхом конкурсу: "Плануємо виставляти пропоновані зміни на громадські обговорення та організовувати експертні обговорення. Серед принципових – не більше 2-х строків поспіль для національних; знання іноземної мови; чіткіші вимоги для ГО на конкурс і подання не по 3 кандидатури, а по одній. Плюс за результатами судових позовів редакторські правки окремих статей – чітко вказати, що орган управління оголошує конкурс і публікує оголошення в той же день, а не як це деякі робили – "оголосили" наказом, а опублікували за 2 дні до дедлайну".

Сам Максим Голенко прокоментував своє призначення західноукраїнському виданню "Збруч". Він сказав, що не боїться скандалів, пов'язаних із театром Заньковецької і вважає, що суперечки між творчою і адміністративною частинами колективу вирішуються шляхом плідної роботи. Також Голенко переконаний, що у театру Заньковецької є все, щоб стати одним з флагманських театрів країни.

"Львів – це прекрасна точка входу для режисерів європейських країн. Після 2014 року ми спостерігаємо тенденцію: європейським режисерам стає цікаво ставити вистави в Україні. Гадаю, що для українського театру починається черговий важливий етап, бо європейські партнери не лише цікавляться тим, що робимо ми, але їм також цікаво зайти в наш простір. Якщо буде можливість, то я готовий впускати людей, щоб у театрі йшла дійсно цікава насичена робота", – розповів Голенко "Збручу".

Він також додав: "Національний театр повинен займатися національним продуктом. Коли в національних театрах не йде нічого із сучасної української драматургії – це для мене дивна ситуація. Адже ми живемо в історичний час і є люди, які про цей час пишуть. Не треба шукати метафоричні історичні тексти".

Національний театр імені Заньковецької розташований в середмісті Львова і на момент відкриття у 1842 році був одним з найбільших театрів Європи. Нині будівля театру є пам'яткою історії і архітектури. На початок повномасштабного вторгення у театрі тривали реставраційні роботи, будівельники встигли поновити фасад театру.

У попереднього очільника театру Андрія Мацяка стався конфлік з творчою групою закладу через те, що він не продовжив контракти з головним режисером Федором Стригуном (на момент конфлікту йому було 80 років) та з акторкою Таїсією Литвиненко.