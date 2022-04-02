Львівський театр ім. Марії Заньковецької розпочав новий "воєнний" сезон – афіша

Львівський Національний театр ім. Марії Заньковецької після тривалої перерви знову відчинив свої двері для поціновувачів театрального мистецтва.
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.
Вже 1 квітня на сцені Національного театру ім. Марії Заньковецької з концерту "#Ми любимо Україну!" розпочався новий "воєнний" сезон.
"У рамках першого концерту "#Ми любимо Україну!" прозвучали найкращі патріотичні пісні та поезія українських авторів, як нагадування про минуле та надію на прекрасне майбутнє.
|Зображення: Національний театр ім. Марії Заньковецької
У виконанні акторів театру звучали пісні авторства Скрябіна, Фоми (гурт "Мандри"), Вакарчука, Івасюка, Петриненка та інших улюблених усіма авторів та композиторів", – повідомив Мінкульт.
Наразі вже відомий розклад майбутніх вистав:
- 2 та 3 квітня на сцені театру буде представлена оперета "Наталка Полтавка";
- 7 квітня для наймолодши поціновувачів театрального мистецтва актори театру покажуть казку "Івасик Телесик";
- 8 квітня – "За двома зайцями";
- 9 квітня пройде концерт "#Ми любимо Україну";
- 10 квітня – вистава "Сватання на Гончарівці".
Початок вистав запланований на 16:00.
|Фото: Міністерство культури та інформаційної політики
Деякий час театр буде працювати з четверга по неділю. Усіх бажаючих відвідати виставу попередили: кількість місць у глядацькій залі обмежена, а розміщення глядачів відбуватиметься за принципом шахівниці.
|Фото: Міністерство культури та інформаційної політики
Перевірити наявність квитків та придбати їх можна за посиланням або ж у касі театру +38 (032) 235-55-85.
Театр оголосив про тимчасове припинення роботи 24 лютого, коли Росія напала на Україну. Днем раніше актори збиралися на гастролі у Київ, де 26 числа на новій сцені Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки мала пройти вистава за твором Валерії Бурлакової "Життя P.S.".
Нагадаємо, театральні вистави вже проходять в Івано-Франківському театрі та почнуть незабаром відбуватися в Києві та Одесі.
Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пояснив, чому українські кінотеатри поки що не відновлюють роботу.
Вас також може зацікавити:
Чому російська культура – це отрута? Три аргументи від Мінкульту
Українські мисткині бойкотують концерти диригентки Оксани Линів через твори російських композиторів
Роговцева, Балаян, Іллєнко: українські діячі кіно закликають бойкотувати російське мистецтво
Україна закликає світову культурну спільноту до театрального бану РФ
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.