Львівський театр ім. Марії Заньковецької розпочав новий "воєнний" сезон – афіша

Львівський Національний театр ім. Марії Заньковецької після тривалої перерви знову відчинив свої двері для поціновувачів театрального мистецтва.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Вже 1 квітня на сцені Національного театру ім. Марії Заньковецької з концерту "#Ми любимо Україну!" розпочався новий "воєнний" сезон.

"У рамках першого концерту "#Ми любимо Україну!" прозвучали найкращі патріотичні пісні та поезія українських авторів, як нагадування про минуле та надію на прекрасне майбутнє.

Зображення: Національний театр ім. Марії Заньковецької

У виконанні акторів театру звучали пісні авторства Скрябіна, Фоми (гурт "Мандри"), Вакарчука, Івасюка, Петриненка та інших улюблених усіма авторів та композиторів", – повідомив Мінкульт.

Наразі вже відомий розклад майбутніх вистав:

2 та 3 квітня на сцені театру буде представлена оперета "Наталка Полтавка";

7 квітня для наймолодши поціновувачів театрального мистецтва актори театру покажуть казку "Івасик Телесик";

8 квітня – "За двома зайцями";

9 квітня пройде концерт "#Ми любимо Україну";

10 квітня – вистава "Сватання на Гончарівці".

Початок вистав запланований на 16:00.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Деякий час театр буде працювати з четверга по неділю. Усіх бажаючих відвідати виставу попередили: кількість місць у глядацькій залі обмежена, а розміщення глядачів відбуватиметься за принципом шахівниці.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Перевірити наявність квитків та придбати їх можна за посиланням або ж у касі театру +38 (032) 235-55-85.

Театр оголосив про тимчасове припинення роботи 24 лютого, коли Росія напала на Україну. Днем раніше актори збиралися на гастролі у Київ, де 26 числа на новій сцені Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки мала пройти вистава за твором Валерії Бурлакової "Життя P.S.".

Нагадаємо, театральні вистави вже проходять в Івано-Франківському театрі та почнуть незабаром відбуватися в Києві та Одесі.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пояснив, чому українські кінотеатри поки що не відновлюють роботу.

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