Фестиваль кіно про права людини Docudays UA 2023 оголосив переможців

У четвер, 8 червня, в Києві відбулася церемонія нагородження переможців 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

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Ведучими церемонії були Максим Щербина й Ангеліна Карякіна. Вони представили переможців та переможниць у конкурсних програмах та інших номінаціях.

Головну нагороду конкурсу DOCU/СВІТ отримала стрічка "Ми не згаснемо" режисерки Аліси Коваленко. "Головну нагороду" отримує фільм, який створює простір для тих, чиї долі хтось міг би вже вважати втраченими через історію та геополітичні обставини. Фільм, який підтримує бачення майбутнього покоління та його потенціалу й волі до завоювання світу силою творчості, цікавості та взаємної підтримки", – пояснило свій вибір журі.

Кадр з фільму "Ми не згаснемо"

Особливу відзнаку конкурсу DOCU/СВІТ отримала стрічка "Етілаат роз" режисерки Аббас Резає.

Головний приз конкурсу DOCU/УКРАЇНА здобув фільм "20 днів в Маріуполі" Мстислава Чернова. "Безпрецедентний документ свого часу і доказ злочину. Але попри всі показані тут звірства й дегуманізацію, фільм залишає глядача/-ку з відчуттям потужної рішучості продовжувати опір – через відданість професії та служіння суспільству звичайних героїв/-нь у кадрі та по той бік камери", – заявило журі.

Кадр з фільму "20 днів у Маріуполі"

Особливу відзнаку конкурсу DOCU/УКРАЇНА віддали фільму "Крихка пам'ять" Ігоря Іванька.

У програмі DOCU/Коротко головний приз забрала стрічка "Прокидаючись у тиші" Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі, а особливу відзнаку – фільм Олексія Радинського "Чорнобиль 22".

Головний приз конкурсу RIGHTS NOW! отримав фільм "Залізні метелики" режисера Романа Любого, а особливу відзнаку у цій же категорії – "Вбивство журналіста" Метта Сарнецкі.

Кадр з фільму "Вбивство журналіста"

Головний Приз студентського журі здобула стрічка "Крихка пам'ять". Особливі відзнаки дали двом стрічкам – "Мовчазна історія" та "Етілаат Роз".

Також вручили Премію імені Андрія Матросова, засновану організаторами Docudays UA на честь продюсера фестивалю, який загинув у автокатастрофі 16 лютого 2010 року. Головний приз тут здобув фільм Ptitsa Аліни Максименко, особливу відзнаку – "Щоразу затинаюся від звістки з Києва" Дарини Мамайсур.

Кадр з фільму Ptitsa

Приз глядацьких симпатій здобула стрічка "20 днів в Маріуполі".

Ювілейний 20-й Docudays UA проходив із 2 по 8 червня у Києві та онлайн. Він відбувався за підтримки Посольства Швеції в Україні, Українського культурного фонду, Польського інституту в Києві та Чеського центру Київ.

Темою 20-го Docudays UA було "Образ майбутнього". А візуальним рішенням – простий чистий білий аркуш, що символізує свободу для творення омріяного майбутнього.