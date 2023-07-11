Як і навіщо в Ізюмі законсервували тисячолітні половецькі скульптури. ФОТО

Під Ізюмом (Харківська область) провели консервацію кам'яних половецьких баб. Розташовані на горі Крем’янець унікальні пам'ятки пережили окупацію та російські обстріли. Половецькі баби є власністю ізюмської громади, тож від первинної ідеї Міністерства культури транспортувати їх до Харкова тут відмовилися, і вирішили рятувати їх прямо на схилах гори.

Читайте УП.Культура у Telegram

Про те, що на Крем'янці провели роботи з убезпечення половецьких баб, повідомила пресслужба мерії Ізюму.

Реклама:

Там поынформували, що для технологічно-правильного виконання цих робіт до Ізюму прибули фахівці Харківської філії Національного науково-дослідницького реставраційного центру Сергій Омельник та Світлана Єфанова, а також в.о. директорки Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова Ольга Сошнікова.

Фото: Ізюмська міська військова адміністрація

"Під їхнім наглядом були розроблені спеціальні дерев'яні конструкції, які були встановлені на кожну бабу окремо. Був засипаний пісок всередину кожної й обмотані вони кількома шарами спеціальної плівки, щоб не було промокання і розбухання цього дерева", – розповіла УП.Культура начальниця Управління культури Ізюмської міської ради Марина Коловоротна.

Фото: Ізюмська міська військова адміністрація

Реклама:

Вона розповіла, що після деокупації міста восени минулого року з'ясувалося, що росіяни обстрілами повністю зруйнували одну з дев'яти половецьких баб. Пізніше виявилося, що ушкоджень уникли лише дві з них. Тому до Ізюма прибули спеціалісти й законсервували їх: "Вони замазали всі ці тріщинки, пошкодження закрили, спеціально обробили. Працювала спеціаліст з каменю, бо вони з піщаника виготовлені й потребують необхідної технології, згідно з якою вони це зробили".

Фото: Ізюмська міська військова адміністрація

За словами Коловоротної, зараз фахівці перевірили стан половецьких баб, побачили, що захист від руйнувань спрацював, тож їх вирішили накрити захисними конструкціями. "Тепер закрили їх, щоб убезпечити, щоб вони збереглися і щоб після закінчення війни ми їх відкрили і вони знову могли радувати ізюмчан і всіх наших гостей", – додала вона.

Фото: Ізюмська міська військова адміністрація

Начальниця Управління культури розповіла, що від ідеї перевезти баб до Харкова, яку попередньо озвучував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, вирішили відмовитися.

"Це була попередня інформація, зараз їх убезпечили саме в Ізюмі, на горі Крем'янець, де вони і є. Пам'ятки дуже дорогі громаді, тому їх хотілося максимально зберегти на місці, щоб їх нікуди не транспортувати, щоб не відбулося якихось пошкоджень, щоб не зробити гірше", – пояснила Коловоротна.

Фото: Ізюмська міська військова адміністрація

Вона підкреслила, що половецькі баби з-під Ізюма не належать до музейного фонду, а є власністю громади і знаходяться на балансі міста. Передавати їх якомусь з місцевих ізюмських музеїв наразі не планують.

Фото: Ізюмська міська військова адміністрація

Чим унікальні половецькі баби з гори Крем’янець?

Половецькі баби, розташовані біля Ізюма – це унікальні намогильні кам'яні статуї половців, пам'ятки сакрального мистецтва IX-XIII ст. Вони зображують чоловіків-воїнів і жінок та символізували предків, для вшанування яких ці статуї ставилися в святилищах на вершинах курганів або пагорбів.

Більшість кам'яних фігур зосереджена в степу на правому березі Сіверського Дінця. Найбільші колекції половецьких баб зібрані в Дніпропетровському історичному музеї ім. Д. І. Яворницького та Парку-музеї антропоморфних стел і половецьких кам'яних статуй в окупованому Луганську.

"Унікальним є те, що саме в Ізюмі є баби-велетні. За розміром найвища з них – два з половиною метри. Було дуже важко встановити над нею конструкцію, довелося з машини пісок засипати. Таких баб-велетнів в Україні зовсім небагато. Тому вони унікальні та цінні і для нас, і для культури загалом", – розповіла Коловоротна.

Фото: МКІП

Коли в 2022 році Ізюмщину було тимчасово окуповано росіянами, в Мережі з'явилося фото, на якому окупанти причепили на одну з половецьких баб прапор СРСР.

А після звільнення регіону від загарбників з'ясувалося, що одна з баб була зруйнована прямим попаданням російського снаряда. В листопаді 2022 року фахівці підтвердили, що лише дві з дев'яти половецьких баб не зазнали пошкоджень під час окупації.