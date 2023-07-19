У прокаті з 24 серпня. Вийшов трейлер стрічки "День Незалежності" Володимира Тихого

Вийшов трейлер нової роботи режисера "Наших котиків" і засновника об’єднання "Вавилон’13" Володимира Тихого. Це документальний фільм "День Незалежності", що вийде у всеукраїнський прокат 24 серпня.

Стрічка зображує один День Незалежності в Україні – 24 серпня 2022 року. На цей день припала не лише 31 річниця відновлення української державності, але й пів року повномасштабній війні, яку розпочала Росія.

Особливе для України свято у важкий для країни рік показується очима працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, відповідальних за ввімкнення сигналу тривоги в столиці, "пляжних" патрульних з Одеси, операторки протитанкового комплексу, мінометної батареї, штурмовика Збройних сил, 14-річної прибиральниці харківського пабу, художниці з Києва та народного депутата, який стояв біля витоків проголошення незалежності України. Ці люди та розказані ними історії створюють мозаїку одного дня життя України.

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Кадр фільму "День Незалежності"

Фільм знімали одночасно в різних куточках країни, за фільмування відповідали 11 кінооператорів.

Також у стрічці використані архівні кадри з 1991 року – на них вперше до сесійної зали Верховної Ради внесли український прапор. Автором цих кадрів є один із героїв стрічки, екснардеп Ярослав Кендзьор.

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"День Незалежності" – друга робота Тихого за час повномасштабного вторгнення. Вона є своєрідним продовженням стрічки "День українського добровольця", що вийшла у червні 2022 року та здобула нагороди Варшавського кінофестивалю, Sheffield Doc/Fest і стала першим українським фільмом, який придбав BBC.

Світова прем'єра "Дня Незалежності" відбулася на фестивалі Docudays UA. Тут стрічка Тихого була представлена в національному конкурсі. Також фільм побореться за нагороду Одеського кінофестивалю, який пройде у Чернівцях 19-26 серпня.