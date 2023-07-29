В Італії відкрили виставку, присвячену Соломії Крушельницькій. ФОТО

На одному з найбільших оперних фестивалів Італії презентували виставку, присвячену Соломії Крушельницькій – відомій українській оперній співачці.

Відкриття 69-го Фестивалю Пуччіні відбулось 28 липня у місті Торре дель Лаго.

Відвідувачі побачили прем'єру нової постановки "Мадам Баттерфляй" – оперою Пуччіні, що отримала світове визнання саме завдяки виконанню Соломією Крушельницькою.

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Команда музею та директор Фестивалю Пуччіні Франко Моретті

"Українська співачка ризикнула після провальної прем’єри цієї опери виконати провідну партію та неперевершено втілити трагедію почуттів японської дівчинки Чіо-Чіо-сан", – пояснюють вони.

Фотографія Крушельницької з її підписом композиторові досі зберігається у Віллі-музеї Пуччіні.

"Вона була мешканкою цих земель – гарною жінкою, поліглотом, яка прекрасно знала італійську мову та проживала у сусідньому містечку Віареджо. Наші друзі – Фундація Пуччіні і Музей Соломії Крушельницької у Львові – роблять важливу справу у збереженні пам’яті двох великих артистів", – описує українську співачку директор фестивалю Франко Моретті.

Відвідувач виставки про Крушельницьку

Він додав, що попри важкі для України часи, виставку підготували українські музейники спеціально для цього фестивалю.

Програма виставки

Особливістю виставки "Гранд тур: Соломія. Україна – Італія" є багатошаровість конструкції, що поєднує інформаційні матеріали про кар’єру та життєвий шлях всесвітньо відомої артистки, унікальні архівні фотографії та аудіозаписи.

Для "оживлення" світлин залучили технології штучного інтелекту.

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Стенди виставки про українську оперну співачку

Побачити експозицію в італійському місті можна до 24 серпня включно.