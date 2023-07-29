В Італії відкрили виставку, присвячену Соломії Крушельницькій. ФОТО

На одному з найбільших оперних фестивалів Італії презентували виставку, присвячену Соломії Крушельницькій – відомій українській оперній співачці.
Відкриття 69-го Фестивалю Пуччіні відбулось 28 липня у місті Торре дель Лаго.
Відвідувачі побачили прем'єру нової постановки "Мадам Баттерфляй" – оперою Пуччіні, що отримала світове визнання саме завдяки виконанню Соломією Крушельницькою.
|Команда музею та директор Фестивалю Пуччіні Франко Моретті
"Українська співачка ризикнула після провальної прем’єри цієї опери виконати провідну партію та неперевершено втілити трагедію почуттів японської дівчинки Чіо-Чіо-сан", – пояснюють вони.
Фотографія Крушельницької з її підписом композиторові досі зберігається у Віллі-музеї Пуччіні.
"Вона була мешканкою цих земель – гарною жінкою, поліглотом, яка прекрасно знала італійську мову та проживала у сусідньому містечку Віареджо. Наші друзі – Фундація Пуччіні і Музей Соломії Крушельницької у Львові – роблять важливу справу у збереженні пам’яті двох великих артистів", – описує українську співачку директор фестивалю Франко Моретті.
|Відвідувач виставки про Крушельницьку
Він додав, що попри важкі для України часи, виставку підготували українські музейники спеціально для цього фестивалю.
|Програма виставки
Особливістю виставки "Гранд тур: Соломія. Україна – Італія" є багатошаровість конструкції, що поєднує інформаційні матеріали про кар’єру та життєвий шлях всесвітньо відомої артистки, унікальні архівні фотографії та аудіозаписи.
Для "оживлення" світлин залучили технології штучного інтелекту.
|Стенди виставки про українську оперну співачку
Побачити експозицію в італійському місті можна до 24 серпня включно.
|Виставка Соломії Крушельницької
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