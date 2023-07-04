Комісії завадили опечатати звільнені корпуси Києво-Печерської лаври

Комісії Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", яка зранку 4 липня прибула, щоб перевірити та опечатати корпуси Нижньої лаври, не дали цього зробити віряни та ченці УПЦ МП.

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Парафіяни УПЦ МП не пустили комісію до приміщень, заблокувавши входи та співаючи молитви, передає кореспондент Укрінформу.

Представники комісії викликали на місце правоохоронців і написали заяву про перешкоджання їхній роботі. Вони кажуть, що отримали всі юридичні документи від Міністерства культури та інформаційної політики, тож зараз вступають в права по об'єктам, що за законом належать заповіднику.

Комісію не пустили опечатати корпуси Лаври. Фото: Нікіта Галка / Суспільне

В.о. голови заповідника Максим Остапенко розповів, що адміністрацію монастиря попередили про передачу приміщень, там дали письмову згоду.

"Ми попередили монастир про п'ять корпусів. Вони добровільно погодились надати доступ до двох, але цю свою письмову обіцянку вони не виконали. Тому ми вимушені звернутись до правоохоронців, щоб держава змогла використовувати це майно за призначенням", – цитує в.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максима Остапенко Суспільне.

Віряни УПЦ МП заблокували входи. Фото: Нікіта Галка / Суспільне

"Люди не визнають право держави на володіння будівлями, які 30 років тому передавались монастирю московського патріархату. Зараз всі об'єкти мають повністю повернути в користування держави і це буде виконано", – додав Остапенко.

Що відбувається довкола Лаври?

1 січня 2023 року сплив термін дії договору від 17 червня 2016 року, укладеного між Національним заповідником Києво-Печерська лавра та Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви про надання Успенського собору та Трапезної церкви в почасове безоплатне користування УПЦ.

У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені були покинути монастир і всі будівлі.

Але представники УПЦ МП відмовилися це робити. 29 березня до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. У ньому вимагали визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.

А намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду. 1 квітня Шевченківський суд Києва відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

12 квітня на території Лаври нарешті розпочала свою роботу Комісія з приймання-передачі державного майна. 5 червня вона завершила свою роботу і заповідник направив чоловічому монастирю УПЦ МП вимогу про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення всіх культових будівель та іншого майна, що є державною власністю. Напередодні стало відомо, що церква у встановлений термін не підписала акти приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври.

13 червня Господарський суд Києва ухвалив рішення про відмову в задоволенні позову УПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська лавра щодо проведення богослужінь у Києво-Печерській лаврі.