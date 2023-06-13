Московський патріархат не підписав документи про передачу майна Києво-Печерської лаври

Українська православна церква (Московського патріархату) у встановлений термін не підписала акти приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври.

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Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Термін завершився і УПЦ досі цього не зробила. Це та всі інші перешкоди будуть долучені до судової справи", – написав міністр у своєму Telegram.

І додав, що за законом церква мала підписати акт протягом трьох робочих днів із дня отримання.

Також Ткаченко повідомив, що на початку липня Національний заповідник Києво-Печерська лавра чекає на рішення Господарського суду Києва про зобов'язання УПЦ (МП) усунути перешкоди в користуванні держмайном.

"Звіт Комісії МКІП з приймання-передачі майна та вимоги заповідника будуть доказами численних порушень, допущених УПЦ, а також вчинення представниками УПЦ перешкод у користуванні майном заповідника у судовому засіданні", – підкреслив міністр.

УПЦ МП не підписала документи про передачу майна Лаври. Фото: Tkachenko.UA / Telegram

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики завершила свою роботу в Національному заповіднику Києво-Печерська лавра 5 червня. Вона виявила порушення з боку УПЦ МП та підписала із заповідником акт приймання-передачі державного майна.

Тоді ж заповідник направив чоловічому монастирю УПЦ МП вимогу про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення всіх культових будівель та іншого майна, що є державною власністю.

У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені були покинути монастир і всі будівлі.

Але представники УПЦ МП відмовилися це робити. 29 березня до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. У ньому вимагали визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.

14 квітня новим в.о. генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра призначили ексочільника Національного заповідника Хортиця Максима Остапенка.

На початку травня МКІП повідомляв, що комісія вже передала у користування заповідника Києво-Печерська лавра 16 корпусів – це третина майна, яким там користувалася УПЦ МП.