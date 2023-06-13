Суд відмовив Московському патріархату у проведенні богослужінь в Лаврі

У вівторок, 13 червня, Господарський суд Києва ухвалив рішення про відмову в задоволенні позову УПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська лавра щодо проведення богослужінь у Києво-Печерській лаврі.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

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"Представники Чоловічого Монастиря УПЦ не прибули на засідання, подавши клопотання про перенесення, які були відхилені судом як необґрунтовані", – додали у МКІП.

Тому суд, дослідивши матеріали справи, прийняв рішення відмовити в задоволенні вимог церковників.

"Повний текст рішення по справі 910/423/23 буде оприлюднено 27 червня", – також повідомило міністерство.

На даний момент текст сьогоднішнього рішення Господарського суду міста Києва у справі за позовом УПЦ МП до заповідника Києво-Печерська лавра на сайті судових рішень відсутній.

Києво-Печерська лавра. Фото: Clara Sanchiz / Flickr

1 січня 2023 року сплив термін дії договору від 17 червня 2016 року, укладеного між Національним заповідником Києво-Печерська лавра та Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви про надання Успенського собору та Трапезної церкви в почасове безоплатне користування УПЦ.

У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені були покинути монастир і всі будівлі.

Але представники УПЦ МП відмовилися це робити. 29 березня до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. У ньому вимагали визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.

А намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду. 1 квітня Шевченківський суд Києва відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

12 квітня на території Лаври нарешті розпочала свою роботу Комісія з приймання-передачі державного майна. 5 червня вона завершила свою роботу і заповідник направив чоловічому монастирю УПЦ МП вимогу про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення всіх культових будівель та іншого майна, що є державною власністю. Напередодні стало відомо, що церква у встановлений термін не підписала акти приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври.