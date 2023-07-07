Садовий розкритикував ЮНЕСКО за реакцію на російський удар по Львову

Мер Львова Андрій Садовий розкритикував ЮНЕСКО за реакцію на російський обстріл міста в ніч проти 6 липня, під час якого постраждала буферна зона об'єкта Всесвітньої спадщини.

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Про це Садовий написав у своєму Telegram.

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"Вчора в ЮНЕСКО засудили ракетні обстріли історичного центру Львова. От тільки назвати країну-терориста, яка здійснює ці обстріли вони не наважились. Більше того росія залишається членом виконавчого комітету організації", – написав мер Львова.

Садовий додав, що на місці ракетного удару не побачив представників організації, яка захищає історичну спадщину.

"Вміння називати речі своїми іменами – це одна з ознак культури, яку ви маєте оберігати. Перегляньте свої цінності!" – звернувся львівський міський голова до ЮНЕСКО.

Фото: Андрій Садовий / Telegram

Після удару з'ясувалося, що постраждала пам'ятка архітектури місцевого значення – житловий комплекс за адресою вул. Стрийська, 50-76. Він був побудований у 1930 році за проектом архітектора Міхала Риби.

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Будинок у стилі раннього функціоналізму мав багато невеликих помешкань, у 30-ті у ньому селилися переважно викладачі Львівської політехніки. Комплекс збудували довкола замкнутого великого подвір'я, з якого був доступ до більшості під'їздів.

Фото: modernism.lviv-online.com

Фото: modernism.lviv-online.com

Фото: modernism.lviv-online.com

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на удар по пам'ятці, заявивши, що Україна терміново офіційно повідомить ЮНЕСКО про російську атаку по об'єктам історичної спадщини у Львові. "Як завжди чекаємо дій більших, ніж просто глибоке занепокоєння", – зазначив він.

У свою чергу ЮНЕСКО випустила офіційну заяву про обстріл історичної будівлі у Львові. У ній зазначили, що ракетна атака є порушенням Конвенції про всесвітню спадщину і Гаазької конвенції 1954 року про охорону культурних цінностей. Втім, хто стоїть за ударом по Львову, у заяві не вказали.

Уночі 6 липня окупанти вдарили ракетами "Калібр" по Львову. Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, також російська ракета влучила в багатоповерхівку.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок атаки на Львів склала 10 осіб, 42 людини поранено, серед них – 3 дитини.