Не на Лисій горі: уряд просить Київраду підшукати інше місце для військового кладовища

Земельна комісія Київської міської ради відмовилася від ідеї облаштувати на Лисій горі військове кладовище.
Вона проголосувала за скасування відповідного рішення Київради 18 січня 2023-го, повідомив рух "Чесно" з посиланням на депутатку Київради Олесі Пинзеник.
Підставою для рішення став лист Кабінету Міністрів, в якому депутатів просили змінити місце розташування цвинтаря.
"Питання кладовища на Лисій горі закрите. Суспільний резонанс дуже негативний, адже таке місце розташування було б невдалим з багатьох причин. Тепер потрібно розпочати процес обговорень з громадськістю, профільними фахівцями, екологами, істориками та архітекторами. Ми запропонували декілька варіантів розміщення та все ж це рішення потребує обговорення", – зазначає Пинзеник.
|Лиса гора. Фото:
Нові пропозиції, згідно з вимогами Кабміну, уряд чекає від міського голови Віталія Кличка, міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, міністра культури Олександра Ткаченка, міністра оборони Олексія Резнікова, міністерки реінтеграції Ірини Верещук та інших до 20 січня.
|Лист Кабміна. Фото: Київський еколого-культурний центр
Раніше кияни підтримали петицію з вимогою змінити місце для меморіального поховання, але Віталій Кличко відхилив її.
Нагадаємо, рішення про створення кладовища Київрада ухвалила 27 жовтня 2022-го. Ініціатором цієї пропозиції є Кабінет міністрів, який доручив КМДА розробити відповідний проєкт та детальний план території.
Розпочати будівництво Кабмін планував у квітні, а наприкінці 2023 року меморіальний комплекс уже мав запрацювати.
На Лисій горі у Києві традиційно проводять зустрічі представники різних субкультур, толкієністи, а також язичники. Окрім цього, Лиса гора є регіональним ландшафтним парком та частиною природно-заповідного фонду, землекористувачем якої є Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця".
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