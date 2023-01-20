Не на Лисій горі: уряд просить Київраду підшукати інше місце для військового кладовища

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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20 січня 2023

Земельна комісія Київської міської ради відмовилася від ідеї облаштувати на Лисій горі військове кладовище.

Вона проголосувала за скасування відповідного рішення Київради 18 січня 2023-го, повідомив рух "Чесно" з посиланням на депутатку Київради Олесі Пинзеник.

Підставою для рішення став лист Кабінету Міністрів, в якому депутатів просили змінити місце розташування цвинтаря.

"Питання кладовища на Лисій горі закрите. Суспільний резонанс дуже негативний, адже таке місце розташування було б невдалим з багатьох причин. Тепер потрібно розпочати процес обговорень з громадськістю, профільними фахівцями, екологами, істориками та архітекторами. Ми запропонували декілька варіантів розміщення та все ж це рішення потребує обговорення", – зазначає Пинзеник.

 Лиса гора. Фото: Haidamac/Вікіпедія

Нові пропозиції, згідно з вимогами Кабміну, уряд чекає від міського голови Віталія Кличка, міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, міністра культури Олександра Ткаченка, міністра оборони Олексія Резнікова, міністерки реінтеграції Ірини Верещук та інших до 20 січня.

 Лист Кабміна. Фото: Київський еколого-культурний центр

Раніше кияни підтримали петицію з вимогою змінити місце для меморіального поховання, але Віталій Кличко відхилив її.

Нагадаємо, рішення про створення кладовища Київрада ухвалила 27 жовтня 2022-го. Ініціатором цієї пропозиції є Кабінет міністрів, який доручив КМДА розробити відповідний проєкт та детальний план території.

Розпочати будівництво Кабмін планував у квітні, а наприкінці 2023 року меморіальний комплекс уже мав запрацювати.

На Лисій горі у Києві традиційно проводять зустрічі представники різних субкультур, толкієністи, а також язичники. Окрім цього, Лиса гора є регіональним ландшафтним парком та частиною природно-заповідного фонду, землекористувачем якої є Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця".

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