Міжнародну Букерівську премію 2023 вперше отримав болгарський письменник

Болгарський письменник Георгі Господинов став лауреатом Міжнародної Букерівської премії 2023 року.

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Як повідомляється на сайті премії, він отримав нагороду за роман "Часосховище" (Time Shelter).

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Вручення нагороди відбулося у вівторок, 23 травня, у лондонському Sky Garden.

"Часосховище" став першим романом болгарською мовою, який отримав Міжнародного Букера. У книзі Господинова розповідається про клініку, що лікує людей із хворобою Альцгеймера. У клініці кожен поверх відтворює прожите пацієнтом десятиліття в найдрібніших деталях, переносячи його назад у часі. Однак незабаром минуле починає вторгатися в сьогодення.

Георгі Господинов. Фото: thebookerprizes.com

"Наш переможець "Часосховище" – це блискучий роман, сповнений іронії та меланхолії. Це глибокий твір, який піднімає дуже сучасне питання: Що відбувається з нами, коли зникають наші спогади? Георгі Господинов чудово справляється як з індивідуальними, так і з колективними долями, і саме цей складний баланс між інтимним та універсальним переконує і зворушує нас", – заявила про книгу переможця голова журі Лейла Слімані.

Вона додала, що "це також великий роман про Європу, континент, який потребує майбутнього, де минуле переосмислюється, а ностальгія є отрутою".

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"Він пропонує нам погляд на долю таких країн, як Болгарія, які опинилися в центрі ідеологічного конфлікту між Заходом і комуністичним світом, – сказала Слімані. – Це роман, який спонукає до роздумів і пильності настільки ж сильно, наскільки зворушує, тому що його мова – чутлива і точна – здатна вловити, в прустівському ключі, надзвичайну крихкість минулого".

Фото: thebookerprizes.com

Господинов розділить приз із перекладачкою Анджелою Родель.

"Перекладачці Анжелі Родель вдалося блискуче передати цей стиль і мову, багату на алюзії та глибоко вільну", – зазначила Слімані.

Міжнародна Букерівська премія (The International Booker Prize) – одна з найпрестижніших книжкових нагород. Була створена як додаток до Букерівської премії у 2005 році і до 2015 року вручалася раз на два роки. Нині вручається щорічно за найкращі перекладені англійською мовою художні твори.

Лауреатом Букерівської премії 2022 року стала Індійська письменниця Гітанджалі Шрі за роман "Могила з піску" (Tomb of Sand).

Цього року на Міжнародну Букерівську премію 2023 претендував український письменик Андрій Курков з його романом "Львівська гастроль Джимі Хендрікса". Він увійшов до довгого списку номінантів разом зі ще 12 авторами.