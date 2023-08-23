Скульптуру "Впевнена" у Стрийському парку намагались підпалити – фото

Скульптуру Василя Корчового "Впевнена", яку тимчасово встановили у Стрийському парку у Львові і яка стала предметом суперечок, намагались пошкодити.

Про це повідомив куратор "Львівського тижня скульптури" Павло Гудімов.

За його словами, жіночу фігуру облили переробленим мастилом і спробували підпалити. У дописі Гудімов називає цей акт замовним. Організатори Тижня скульптури звернулись до поліції.

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"У такий спосіб цей акт вандалізму покликаний очорнити мешканців міста та продемонструвати неприйняття сучасного мистецтва в публічному просторі. Але я, як куратор Тижня, схиляюсь до того, що цей акт вандалізму відбувся на замовлення. Поки триває слідство і встановлення осіб, які скоїли цей акт – я не володію інформацією про корінь зла", – написав Павло Гудімов, опублікувавши фото облитої мастилом статуї.

Скульптуру "Впевнена" невідомі облили переробленим мастилом. Фото: Facebook Павла Гудімова

Згодом він додав, що просто зараз чекає на розмову зі слідчим.

"Особи які вдіяли таке мають бути знайдені та притягнені до відповідальності. Львів і Україна ніколи не будуть середньовічною провінцією, не зважаючи на такі старання", – написав Павло Гудімов.

Допис вже поширюють у соцмережах, підтримуючи думку Павла Гудімова, що такий акт вандалізму не узгоджується з мисленням людини ХХІ сторіччя і радше вказує на середньовічне світосприйняття. Також деякі підписники вважають, що це замовна акція.

Що відомо про скульптуру

Скульптуру "Впевнена", що втілює оголену жінку з пишними формами, встановили близько тижня тому в Стрийському парку, у Львові. Вона є частиною щорічного Тижня скульптури. Окрім Впевненої представили 7 робіт українських та іноземних сучасних скульпторів.

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Автор "Впевненої" – Василь Корчовий – є дебютантом на Тижні скульптури. Має ряд робіт, які також представляють оголену жіночу натуру з пишними формами. За словами скульптора, часто стикається з неприйняттям свого мистецтва. Скульптура "Впевнена" належить засновнику Канівського скульптурного симпозіуму Юрію Сташківу. Більше про твір і його значення можна почитати тут.