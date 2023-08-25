Вийшов перший трейлер фільму Шона Пенна про війну в Україні

Вийшов перший трейлер документального фільму американського актора та режисера Шона Пена про російсько-українську війну "Суперсила" (Superpower). Його світова прем'єра пройшла цього року на Берлінському кінофестивалі.

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"Суперсила" розповідає історію про те, як Шон Пенн вирушає до України, щоб дізнатися більше про Володимира Зеленського – комедійного актора, який став президентом. Це мав бути розважальний фільм, але він перетворився на історичний документ", – йдеться в описі під офіційним трейлером стрічки.

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Пенн зняв документальний фільм про Україну разом із продюсером та режисером Аароном Кауфманом. Робота над ним розпочалася ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, на початку 2021 року. Тоді Пенн навіть їздив до українських військових на Донбас.

Кадр з фільму "Суперсила"

Так сталося, що в лютому 2022 року, коли росіяни розпочали свій великий наступ, Пенн та Кауфман якраз були в Києві: "Коли Пенна привезли до таємного бункера в Офісі президента, почалося російське вторгнення. Пенн розмовляв з президентом Зеленським, коли містом прокотилися вибухи. Він став мимовільним свідком цієї історичної боротьби "Давида і Голіафа".

Постер фільму "Суперсила"

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У трейлері ми бачимо кадри розмови Пенна та Зеленського з укриття, відео з відвідин голівудським актором та режисером позицій на передовій, зустрічей зі звичайними українцями, які стали на захист своєї країни.

"Українці переможуть. Питання – якою ціною", – каже Пенн за кадром.

Документальна стрічка "Суперсила" про війну в Україні вийде на Paramount+ 18 вересня.