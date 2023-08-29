Ізраїльсько-українська драма отримала дві головні нагороди кінофестивалю в Сантьяго

Ізраїльсько-українська драма "Валерія виходить заміж" режисерки Міхаль Вінік здобула нагороду за Найкращий фільм на 19-му Міжнародному кінофестивалі в Сантьяго (Чилі). Ця стрічка днями стала одним з переможців Одеського кінофестивалю.

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Сама Вінік також отримала візднаку за найкращу режисуру в міжнародному конкурсі, повідомляє Variety.

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Директор кінофестивалю в Сантьяго Карлос Нуньєс заявив, що драма режисерки Вінік містить "цікаві мізансцени, чіткі точки зору та майстерну роботу з акторами".

Нагороди для стрічки Міхаль Вінік. Фото: @IsraelinChile / Twitter

Світова прем'єра стрічки "Валерія виходить заміж" відбулася у вересні 2022 року на Венеційському кінофестивалі. З того часу драма встигла зібрати низку нагород: за Найкращий фільм на Міжнародному кінофестивалі у Хайфі (Ізраїль), Премію Ізраїльської кіноакадемії за Найкращий сценарій, а також днями "Золотого Дюка" за Найкращий український повнометражний ігровий фільм на ОМКФ 2023.

Постер фільму "Валерія виходить заміж"

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Сімейна драма розповідає про двох українських сестер: одна з них задоволена своїм подружнім життям в Ізраїлі та хоче, щоб її молодша сестра Валерія теж вийшла заміж за місцевого чоловіка. Разом із чоловіком вона влаштовує онлайн-знайомство Валерії з ізраїльським нареченим, втім у Валерії починають закрадатися сумніви.

19-й Міжнародний кінофестиваль у Сантьяго (Чилі), або SANFIC, відбувався 20-27 серпня. Вперше пройшов у 2005 році, за цей час зміг стати одним із найпрестижніших кінооглядів Південної Америки.

На минулорічному кінофестивалі у Сантьяго нагороди вибороли два українських фільми: "Клондайк" Марини Ер Горбач та "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука. Драма "Клондайк" здобула нагороду як Найкращий міжнародний фільм, а приз за Найкращу акторську роботу здобув виконавець головної ролі у "Памфірі" – Олександр Яцентюк.