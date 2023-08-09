Українська режисерка і кліп, знятий на Миколаївщині, номіновані на MTV Video Music Awards

Організатори щорічної премії MTV Video Music Awards оголосили цьогорічних номінантів. Серед них – українська кліпмейкерка Таню Муіньо з відео для виконавиці Doja Cat, а також відеокліп Imagine Dragons, знятий в деокупованому селі Миколаївської області.

Номінантів MTV Video Music Awards 2023 оголосив телеканал MTV напередодні, 8 серпня. Віддавати свої голоси за них можна до 1 вересня на сайті премії.

Українка Таню Муіньо, відома своїми відеороботами для таких всесвітньо відомих виконавців як Гаррі Стайлз, The Weeknd, Cardi B, Lil Nas X, та її відео Attention для американської виконавиці Doja Cat претендує на нагороду одразу у трьох категоріях: "Відео року", "Найкращий артпостановник" та "Найкраща режисура".

Реклама:

Муіньо номінують на MTV Video Music Awards не вперше: у 2021-му її кліп Montero (Call Me By Your Name) для Lil Nas X переміг у трьох номінаціях цієї премії, а в 2022-му вона отримала дві нагороди за кліп As It Was для Гаррі Стайлза.

Також на нагороду цьогоріч претендує відео на пісню Crushed американського поп-рок гурту Imagine Dragons. Музиканти, які стали амбасадорами платформи UNITED24, зняли свій кліп у зруйнованому російськими окупантами селі Новогригорівка Миколаївської області.

Відео, головним героєм якого став 14-річний хлопець Сашко Згурський, який пережив окупацію, номіноване в категорії "Відео задля добра". Також тут представлені відеокліпи Alicia Keys (If I Ain't Got You), Bad Bunny (El Apago‌n), Demi Lovato (Swine), Dove Cameron (Breakfast) та Maluma (La Reina).

Реклама:

Про премію MTV Video Music Awards

Щорічну премію MTV Video Music Awards, яку вручають за найкращі музичні відео, телеканал MTV заснував у 1984 році. Спочатку задумувалася як альтернатива одній з найпопулярніших музичних премій "Греммі". Починаючи з 2006 року переможців обирають голосуванням глядачі.

Цього року переможців премії оголосять на церемонії нагородження 12 вересня.

Фото: MTV

На MTV Video Music Awards 2023 лідеркою за кількістю номінацій стала Тейлор Свіфт – вона претендує на нагороду у восьми категоріях у тому числі в одній з найважливіших – "Виконавець року". На другому місці – виконавиця SZA з шістьма номінаціями.

Цікаво, що цьогоріч у категорії "Виконавець року" вперше в історії за перемогу змагатимуться лише жінки: Тейлор Свіфт, Бейонсе, Нікі Мінаж, Doja Cat, Karol G та Шакіра.