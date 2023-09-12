Суд повернув садибу Терещенка територіальній громаді Києва

Велика Палата Верховного Суду України скасувала рішення судів першої інстанції та апеляції та ухвалила рішення повернути будинок Терещенка територіальній громаді.

Про це написали на офіційній сторінці Верховного суду.

"Верховний Суд повернув садибу Терещенків до комунальної власності. 12 вересня 2023 року Велика Палата Верховного Суду ухвалила нове рішення у справі щодо садиби Терещенків, яким повернула її територіальній громаді міста Києва", – написали в повідомленні.

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Окрім того Верховний Суд виніс окрему ухвалу "ухвалу щодо недопущення порушень законодавства про охорону культурної спадщини".

"Це остаточне рішення Великої Палати, яке позитивно вплине на правозастосування загалом. Тому що це рішення треба буде враховувати при розгляді подібних справ", – зазначила у телеграм депутатка Київради Ксенія Семенова.



"Ключовим у подальшій боротьбі за порятунок та збереження культурної спадщини" рішення суду назвала депутатка Київради Олена Терещенко.

Суд ухвалив рішення повернути садибу Терещенків громаді Києва. Фото: Facebook Olena Terestchenko

Що передувало

У 2007 році Головне управління комунальної власності Києва (правонаступник – Департамент комунальної власності м. Києва), ВАТ "Укрнафта" та КП "Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт" уклали інвестиційний договір з реконструкції та реставрації нежилих будинків – пам’яток архітектури місцевого значення, що розташовані за адресами: бульвар Тараса Шевченка, 34/15, літ. "А" і бульвар Тараса Шевченка, 34/13, літ. "Б", "В";

пізніше, згідно з договором про заміну сторони в зобов’язанні, всі права та обов’язки ВАТ "Укрнафта" щодо цього договору взяло на себе ПрАТ "Центрелеватормлинбуд";

згодом сторони уклали додаткову угоду до інвестиційного договору про можливість набуття інвестором права власності на ці нежилі будинки;

пізніше інвестиційний договір було припинено на підставі відповідного договору, підписаного сторонами;

у 2009 році на підставі наказів Головного управління комунальної власності Києва були оформлені свідоцтва, які посвідчують право власності ПрАТ "Центрелеватормлинбуд" на вказані будівлі;

у червні 2021 року прокуратура звернулась до суду з вимогою повернути будівлю у комунальну власність, стверджуючи, що відповідачі не виконали своїх обов’язків, у зв’язку із чим територіальна громада значною мірою була позбавлена того, на що розраховувала під час укладення договору;

також ішлось, що об’єкти культурної спадщини не вибули у встановленому законом порядку з комунальної власності, оскільки на момент виникнення спірних правовідносин діяла законодавчо встановлена заборона на їх відчуження. "До того ж відповідачі не дотрималися вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини" та умов охоронних договорів, оскільки пам’ятки культурної спадщини перебувають у незадовільному стані, а жодні заходи для їх збереження не були вжиті", – наголошують на сторінці Верховного суду;

суди попередніх інстанцій у задоволенні позову відмовили.

розглянувши касаційну скаргу прокурора, Велика Палата ВС ухвалила рішення про задоволення вимог про повернення садиби Терещенків територіальній громаді м. Києва. В іншій частині рішення судів попередніх інстанцій залишено без змін.

Велика Палата ВС постановила окрему ухвалу щодо недопущення порушень законодавства про охорону культурної спадщини.

Садибу Терещенка повернули громаді Києва. Фото: Telegram Ксенія Семенова

Що відомо про садибу Терещенків

Садибу Терещенків звели у 1874-1875 за проєктом архітектора Краузе у стилі неоготика. "Суспільне" зазначає: попри те, що авторство проєкту приписують Краузе, краєзнавець Михайло Кальницький вважає, що насправді архітектором був Володимир Якунін, бо він підписав проєкт як відповідальний будівельник.

Як пам’ятка місцевого значення будівля взята на облік рішенням Київради в 1986 році. У 1998 році взято на облік також флігель як щойно виявлений об’єкт культурної спадщини.

У 2007 році садибу, площа якої становить понад 1000 квадратних метрів, передали приватному товариству – ПАТ "Центрелеватормлинбуд" – з умовою провести реставрацію пам’ятки. З того часу садиба перебувала у занедбаному стані, захисники культурної спадщини побоювались за її руйнування.

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