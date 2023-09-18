Юлія Федів назвала імена своїх імовірних заступників у Міністерстві культури

Кандидатка на посаду міністерки культури та інформаційної політики Юлія Федів назвала імена фахівців, з якими хотіла би працювати у відомстві.

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Прізвища імовірних своїх заступників Федів озвучила в ефірі Радіо Культура.

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Зокрема, це експерт у сфері комунікацій, освіти та культури, з 2019 року голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Випускник програми "Цінності та суспільство" Аспен Інституту (Київ), лауреат мистецтвознавчого конкурсу Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій про міфологію в мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій з філософії, культурології та антропології. Після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 вступив до лав Збройних сил України.

Також Федів бачить серед своїх заступників експертку зі стратегічного планування, оцінювання та доброго врядування, виконавчу директорку "Українського інституту" Соломію Боршош. Має понад 12 років досвіду в аудиті та управлінні та портфоліо з 15 проектами консультування і понад 30 проєктами програмної оцінки у країнах Східної Європи та Кавказу. До УІ працювала заступницею генеральної директорки з розвитку у Мистецькому Арсеналі, в медіа hromadske.ua.

Крім того, імовірна міністерка культури хоче повернення до відомства заступниці попереднього керівника МКІП Галини Григоренко. Вона звільнилася після відставки Олександра Ткаченка. До роботи в міністерстві менеджерка у сфері культури Григоренко була головою Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти, програмною директоркою освітньої організації "Культурний Проект".

Пізніше у коментарі Суспільне Культура Федів додала ще одне прізвище імовірного заступника - це український дизайнер, співзасновник Projector Олександр Трегуб. Його кандидатка на посаду очільника МКІП бачить відповідальним за напрям диджиталізації. Трегуб був відповідальним за запуск таких проєктів як конференція з дизайну цифрових продуктів Krupa, фестиваль Offf Kyiv, медіа про український і світовий дизайн Telegraf.Design. Саме він у якості дизайнера розробляв айдентику Міністерства освіти та науки, "Українського інституту" та альтернативну айдентику Києва.

Хто така Юлія Федів?

Юлія Федів – культурна та медіаменеджерка, громадська діячка, директорка ГО "Громадське телебачення", колишня українська держслужбовиця. Із 2015 до 2017 року координувала проєкти, пов’язані з журналістикою, соціальною сферою, театром, партнерством громад України та Німеччини.

У лютому 2018 року Федів обрали виконавчою директоркою новоствореної державної інституції – Український культурний фонд. За 2018 рік команді УКФ, за інформацією Forbes.ua, вдалося підтримати грантами 293 проєкти у різних сферах.

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У березні 2021 року трирічний контракт Федів завершився. Вона відмовилася брати участь у новому конкурсі на посаду після того, як новостворена Спілка концертної індустрії випустила текст про 20 грантів, які були видані начебто з порушеннями. У вересні 2021 року щодо неї відкрили кримінальне провадження, звинувативши у нецільовому використанні 57 млн грн. Тоді її підтримала культурна спільнота та юристи.

Юлія Федів. Фото: ukr.radio

У липні 2021 року Федів стала директоркою медіа hromadske. За рік вона пішла з посади через перемогу в програмі ім. Г. Гамфрі, яка передбачала 10-місячне стажування у США.

Також у 2021 році Федів стала переможницею Премії ООН Жінки у сфері культурного менеджменту.

Кандидатуру Юлії Федів на посаду міністерки культури обговорюють після того, як 27 липня Верховна Рада відправила у відставку Олександра Ткаченка. Він оголосив про намір звільнитися невдовзі після того, як президент Володимир Зеленськкий розкритикував використання коштів на фінансування виробництва серіалів. Обов'язки міністра культури та інформаційної політики наразі тимчасово виконує колишній Перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв.

На початку вересня кандидатуту Юлії Федів на пост Міністерки культури та інформаційної політики підтримав третій Конгрес Культури у Львові.