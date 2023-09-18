"Оппенгеймер" обійшов "Богемну рапсодію" та став найкасовішим байопіком в історії

Останній фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер" зібрав понад 912 млн доларів у світовому прокаті і став найбільш касовим біографічним фільмом в історії кіно.

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Попередній рекорд належав стрічці 2018 року "Богемна рапсодія" режисера Браяна Сінгера, яка досягла позначки 902 млн доларів касових зборів, пише NME.

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Ноланів "Оппенгеймер", який вийшов у прокат 20 липня разом із іншою касовою сенсацією цього року – "Барбі" режисерки Ґрети Ґервіґ, за дев'ятий вікенд показів у кінотеатрах додав собі ще 12 млн доларів зборів. Це й дозволило йому посунути в рейтингу кінематографічну історію життя лідера рок-гурту Queen Фредді Мерк'юрі.

Це не перший рекорд стрічки про творця атомної бомби. Раніше "Оппенгеймер" став найуспішнішим фільмом про Другу світову війну й третім у списку найкасовіших фільмів 2023 року (після "Барбі" та "Братів Супер Маріо в кіно"). Крім того, стрічка є третьою за розміром зборів роботою Нолана – після блокбастерів про Бетмена "Темний лицар" і "Темний лицар повертається".

Кадр з фільму "Оппенгеймер"

Фільм "Оппенгеймер" знятий Ноланом за мотивами відзначеної Пулітцерівською премією біографії фізика-теоретика, професора Каліфорнійського університету в Берклі Роберта Оппенгеймера "Американський прометей". Стрічка розповідає про вченого, який під час Другої світової очолив "Мангеттенський проєкт" – американську секретну програму зі створення ядерної зброї.

Головні ролі у байопіку про "батька атомної бомби" зіграли Кіліан Мерфі (Роберт Оппенгеймер), Емілі Блант (Кітті Оппенгеймер), Метт Деймон (генерал Леслі Гроувс), Роберт Дауні-молодший (Льюїс Штраус), Флоренс П'ю (Джин Тетлок) та інші відомі актори.

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