У Києві незаконно зносять будинок у буферній зоні ЮНЕСКО – реакція МКІП

Міністерство культури та інформаційної політики України відреагувало на незаконне руйнування будинку у історичній частині Києва.

У телеграм-каналі Міністерства розмістили заяву, в якій вимагають зупинити знесення історичної садиби по вулиці Рейтарська, 37, що знаходиться в буферній зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Це пряме порушення Закону України "Про охорону культурної спадщини" та статті 37-2, що вимагає обов'язкове врахування рекомендацій Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО перед проведенням робіт в буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини", – наголосили в заяві.

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Також у Міністерстві повідомили, що просто зараз триває засідання Експертної комісії з питань обліку обʼєктів культурної спадщини МКІП, де буде переглянуто статус памʼятки на вул. Рейтарській, 37.

"Очевидно, що незаконні роботи, що продовжуються в даний момент паралельно із засіданням, свідомо проводяться з метою знищити матеріальну структуру історичної садиби Києва. Зазначимо, що Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО не схвалював проведення таких робіт, оскільки забудовник не провів інформування Комітету та не отримав жодних рекомендацій", – написали у МКІП.

Про незаконний демонтаж садиби по Рейтарській зранку 26 вересня повідомила співзасновниця ГО "Музей сучасного мистецтва" Ольга Балашова. Вона написала, що забудовник зносить садибу, послуговуючись незаконною документацією. Балашова повідомила, що викликала поліцію.

Ольга Балашова розмістила фото демонтажу будинку по Рейтарській. Фото: Facebook Ольга Балашова

"На вулиці Рейтарській, 37 прямо зараз триває брутальний демонтаж памʼятки, яку оформили як таку, що можна знести за підробними документами", – написала Балашова.

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Раніше УП.Життя писало про проблеми Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, у якого нещодавно з'явилась нова очільниця Марина Соловйова. Зокрема активіст Дмитро Перов зауважив, що профільний департамент і МКІП мають співпрацювати, щоби захистити історичну забудову Києва.

Також Перов вкотре нагадав, що знищення історичної забудови часто відбувається через відсутність охоронного статасу памʼяток. Так, у серпні 2023 зруйнували будинок по вулиці Ярославській, 13-б, а в квітні намагались знищити "Будинок з комахами", який по вулиці Володимирській, 93. Він міг стати жертвою "нової забудови" – активістам вдалось зупинити демонтажні роботи, зараз справа перебуває в судах.