Українські прем'єри, фестивальні хіти та Альмодовар: 7-й Київський тиждень критики оголосив низку програм та спецпоказ

Сьомий Київський тиждень критики, який пройде 12-18 жовтня, представив дві секції – "Фокус: Україна – Польща" та Міжнародна програма. Також організатори анонсували ексклюзивний показ нової роботи режисера Педро Альмодовара "Дивний спосіб життя".

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Раніше фестиваль вже оголошував програму міжнародної ретроспективи та української ретроспективи "Жіноча роль".

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Програма "Фокус: Україна – Польща"

До неї увійшли шість актуальних фільмів, що демонструють сучасний кінопроцес обох країн, з його жанровими та авторськими пошуками. Над формуванням програми у співпраці працювали українські та польські кінокритики.

До програми "Фокус: Україна – Польща" увійшли:

"Ля Палісіада" – дебютний повний метр Філіпа Сотниченка, іспанська прем'єра якого нещодавно пройшла на фестивалі в Сан-Себастьяні. Це пострадянський нуар, що розповідає про розслідування вбивства міліціонера, яке відбувається напередодні скасування смертної кари. Світова прем'єра стрічки відбулася на Роттердамському фестивалі, де вона здобула приз Міжнародної асоціації кінопреси (ФІПРЕССІ). На Київському тижні критики відбудеться національна прем'єра.

Кадр з фільму "Ля Палісіада"

"Назавжди-назавжди" – повнометражний дебют режисерки Анни Бурячкової, відомої своїми кліпами для "Океану Ельзи", Джамали, Onuka, СТАСІК і Brutto. Події розгортаються у 1990-х роках у Києві, а головні герої – підлітки, що живуть у перші роки відновленої незалежності України. Світова прем’єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі. Показ на Тижні критики стане українською прем'єрою стрічки.

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Кадр з фільму "Назавжди-назавжди"

"Ти мене любиш" – другий повний метр Тоні Ноябрьової ("Герой мого часу"). Це також історія дорослішання, яка розгортається напередодні падіння СРСР. Світова прем'єра фільму пройшла на Берлінале, а українська – на Одеському міжнародному кінофестивалі, де виконавиця головної ролі Карина Химчук отримала Спеціальну відзнаку за Найкращу жіночу роль.

Кадр з фільму "Ти мене любиш"

"Дівчина з…" – спільна робота Малґожати Шумовської ("Снігу більше не буде", "Обличчя / Рило") та Міхала Енґлерта ("Снігу більше не буде"). Фільм оповідає історію мешканця невеликого містечка, який намагається бути хорошим чоловіком і батьком, але відчуває гендерну дисфорію. Стрічка була вперше показана в програмі Венеційського кінофестивалю.

Кадр з фільму "Дівчина з…"

"Зелений кордон" – новий фільм Аґнєшки Голланд, який вже встиг наробити галасу в Європі. Він розповідає про гуманітарну кризу на кордоні Польщі та Білорусі, спричинену білоруським диктаторським режимом, що заманює біженців, охочих потрапити до ЄС. В кадрі показано життя активістки, молодого прикордонника та сім'ї сирійських біженців. Фільм мав прем'єру на Венеційському кінофестивалі та отримав Спеціальний приз журі.

Кадр з фільму "Зелений кордон"

"Іа" – стрічка Єжи Сколімовського. Головний герой – це допитливий сірий ослик з сумними очима. Він - зірка пересувного цирку та змушений вирушити у подорож Європою, де йому зустрічатимуться добрі та злі люди. На Каннському кінофестивалі 2022 фільм здобув Приз журі та Приз за найкращий саундтрек. Цього року номінований на Оскар у категорії "Найкращий міжнародний фільм".

Кадр з фільму "Іа"

Міжнародна програма

До Міжнародної програми Київського тижденя критики увійшло сім фільмів. Шість із них організатори вже назвали, сьомий поки тримають у таємниці:

"Анатомія падіння" – фільм режисерки Жюстін Тріє, яка за цю роботу стала третьою в історії лауреаткою головної нагороди Канн - Золотої пальмової гілки. Трилерарозповідає про письменницю, чоловік якої загадково помирає. Героїню підозрюють у вбивстві, а єдиний свідок трагедії, незрячий син, починає сумніватися в її невинності.

Кадр з фільму "Анатомія падіння"

"Опале листя" – стрічка фінського режисера Акі Каурісмякі. Це історія приреченого кохання двох самотніх людей, які випадково перетинаються в нічному Гельсінкі. Їхній роман розвивається на тлі радіоповідомлень про війну росії проти України. Фільм отримав Приз журі на Каннському кінофестивалі.

Кадр з фільму "Опале листя"

"Солодкий схід" – режисерський дебют незалежного оператора Шона Прайса Вільямса. Мав світову прем’єру на Каннському "Двотижневику режисерів". За сюжетом, старшокласниця відокремлюється від шкільної екскурсії, щоб рушити в подорож східним узбережжям США. Вона зустріне найрізноманітніших співвітчизників: від прихильників вищості білої раси та ісламських радикалів до неопанків.

Кадр з фільму "Солодкий схід"

"Химера" – нова робота італійської режисерки Аліче Рорвахер, прем'єра якою прошла у Каннах. Події розгортаються у 1980-х, а головний герой - молодий британський археолог - стикається з бандою розкрадачів гробниць.

Кадр з фільму "Химера"

"Знамення" – дебютний повний метр бельгійського репера конголезького походження Балоджі. Приніс режисеру нагороду "Новий голос" у Каннській програмі "Особливий погляд". Головний герой – уродженець Конго, що повертається на батьківщину після років відсутності та усвідомлює, що став вигнанцем.

Кадр з фільму "Знамення"

"Тотем" – стрічка мексиканської режисерки Ліли Авілес Приз екуменічного журі Берлінського міжнародного кінофестивалю. Це сповнений любові містичний портрет сім’ї на тлі останнього дня народження тяжко хворого брата, сина й батька.

Кадр з фільму "Тотем"

Спецпоказ Альмодовара

Також поза межами кураторської програми відбудеться ексклюзивний показ нової роботи режисера Педро Альмодовара – короткометражного ЛГБТ-вестерна "Дивний спосіб життя".

Головні ролі виконали Педро Паскаль ("Мандалорець", "Останні з нас") та Ітан Гоук ("Товариство мертвих поетів", "Ґаттака").

Про фестиваль

Київський тиждень критики – міжнародний фестиваль арткіно, кураторами якого виступають українські кінокритики й кінокритикині: співзасновниця Спілки кінокритиків України, критикиня, редакторка Дарія Бадьйор, кінознавець і режисер, керівник науково-програмного відділу Довженко-Центру Станіслав Битюцький, кінокритик Сергій Ксаверов і кінокритикиня, лекторка курсу про кіно в "Культурному проекті" Анна Дацюк.

У 2023 році фестиваль відбудеться всьоме – він триватиме з 12 до 18 жовтня і традиційно пройде в кінотеатрі "Жовтень".

Традиційно в межах події відбудеться нагородження премією "Кіноколо".