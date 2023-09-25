Українські кінематографісти показали фото загиблих колег на фестивалі у Сан-Себастьяні

На міжнародному кінофестивалі Сан-Себастьян пройшла іспанська прем'єра фільму "Ла Палісіада" українського режисера Філіпа Сотниченка. Перед кінопоказом команда стрічки вийшла з фотографіями українських кінематографістів, які загинули під час повномасштабної війни.

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Міжнародний кінофестиваль Festival de San Sebastián – у списку найавторитетніших фестивалів класу А, акредитованих Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів (FIAPF). Цьогоріч проходить 22-30 вересня.

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"Ля Палісіада" – єдиний український фільм на фестивалі. Але також в цьому році в програмі присутні два російські фільми, тож наша команда не могла просто презентувати кіно. Ми мали нагадати, що в Україні триває війна і що дехто з наших колег, вже ніколи більше не зніме кіно", – розповіла одна з продюсерів фільму Валерія Сочивець.

Команда фільму привезла в Сан-Себастьян фото загиблих колег. Фото: La Palisiada / Facebook

Разом із режисером Філіпом Сотниченком, плакати із фото та інформацією про загиблих кінематографістів розгорнули оператор Володимир Усик, актор та другий режисер Новруз Хікмет, лінійний продюсер Віктор Шевченко і продюсери Сашко Чубко та Валерія Сочивець.

Своєю акцією вони вирішили нагадати про своїх колег по кіно, які загинули, захищаючи Україну – це актор Олексій Хільський, режисер зі спецефектів Олександр Суворов, режисер монтажу Віктор Онисько, художник-постановник Володимир Чорний.

"Вибачте за незручності. Ми захищаємо наше право на існування, європейські цінності, міжнародне право у найбільшій війні з часів Другої світової. Українці вдячні за вашу підтримку і розуміння нашої боротьби проти російського геноциду", – також йшлося на плакатах.

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Цьогоріч "Ля Палісіада" став єдиним українським фільмом, представлений на кінофестивалі в Сан-Себастьяні. До конкурсної програми Zabaltegi-Tabakalera, до якої відібрали стрічку Сотниченка, потрапила і російська стрічка "Блажь" Іллі Поволоцького. У програмі "Нові режисери" бере участь ще один російський фільм – "Привіт, мамо" Ілі Малахової.

Раніше Сочивець пояснювала, що команда "Ля Палісіади" вирішила не відмовлятися від участі у фестивалі та боротьби за нагороду. "Коли ми брали участь у Роттердамському кінофестивалі, де теж були російські фільми, ми писали лист-звернення організаторам кіноподії, щоб російські фільми виключили з конкурсних і позаконкурсних програм. Але це не спрацювало. Звичайно, в нас були думки стосовно того, щоб зняти наш фільм з конкурсу через присутність російських фільмів, але таким чином ми позбудемось можливості заявити про Україну та її культуру на міжнародній арені. І в результаті росія все одно буде там представлена, а Україна – ні", – зазначала вона в коментарі "Детектор-медіа".

Команда фільму "Ля Палісіада". Фото: La Palisiada / Facebook

"Окрім того, що ми вважаємо за високу честь брати участь у міжнародних кінофестивалях, ми переконані, що це також місія усіх українських кінематографістів – перемагати на цих фестивалях, і ми фактично це вже зробили…Ми готові і надалі боротися за право України доводити свою незалежну позицію у світі. На наш погляд, сьогодні відмовитися від участі у конкурсі, відмовитися від боротьби за нагороди – це все одно, що скласти зброю на полі бою", – додала Сочивець.

Про стрічку "Ля Палісіада"

Повнометражний дебют Філіпа Сотниченка ((короткометражки "Син", "Технічна перерва", "Різдвяні історії") "Ля Палісіада" знятий в жанрі пострадянського нуару. Події стрічки розгортаються в Україні в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари. Цей вид покарання Україна "успадкувала" від СРСР.

Головні герої – судовий психіатр Олександр і його друг, слідчий Ільгар – беруть участь у розслідуванні заплутаної історії вбивства міліціонера. Правоохоронці поспішають закрити справу до скасування смертної кари, але лікар сумнівається у підсудності обвинуваченого.

У фільмі зіграли: Андрій Журба, Навруз Пашаєв, Олександр Пархоменко, Валерія Олейнікова, Олена Мамчур, Олександр Малєєв, Степан Барабаш, Сергій Лузановський, Олександр Мавріц.

Світова премʼєра фільму відбулася на 52-му Міжнародному кінофестивалі в Ротердамі, де стрічка здобула нагороду від Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI).

Нещодавно "Ла Палісіада" став одним з лідерів за кількістю номінацій 6-ї Національної премії кінокритиків Кіноколо.

Про акції українських кінематографістів

Це не перша акція українських кінематографістів на найбільших кінофестивалях світу, якою вони хочуть привернути увагу до нинішніх подій в Україні.

Приміром, на минулорічному Каннському кінофестивалі перед прем'єрою українського фільму "Бачення метелика" режисера Максима Наконечного команда влаштувала акцію на червоній доріжці перед Театром Клода Дебюссі.

Тоді у Каннах пролунав гучний повітряної тривоги, а команда фільму розгорнула плакат із написом: "Росіяни вбивають українців. Чи вважаєте ви образливим чи тривожним говорити про цей геноцид?" Крім того, вони закрили свої обличчя табличками із позначкою "чутливий контент", яку використовують соціальні мережі.

Прем'єра "Бачення метелика" на Каннському кінофестивалі. Фото: Семен Мозговий

Нещодавно перед прем'єрою на Венеційському кінофестивалі стрічки "Назавжди-назавжди" режисерка Анна Бурячкова розповіла, що нині українські кінематографісти мусять шукати нові меседжі для світових кінооглядів та інших подій такого масштабу, адже минулорічні вже не діють. "Максим Наконечний із командою під сирени в Каннах – це один час. Час, коли треба було закривати небо. Ці меседжі більше не працюють, на жаль. Тому нам треба шукати інші якісь історії, які нам допоможуть зараз комунікувати це європейцям", - говорила тоді Бурячкова.

Зрештою команда "Назавжди-назавжди" вийшла на прем'єру у Венеції з табличками, де висловили вдячність Європі за підтримку України: "Українці вдячні світові за неймовірну підтримку в нашій боротьбі проти збройної агресії РФ".