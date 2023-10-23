Давид Петросян став головним режисером львівського театру імені Заньковецької

Київський режисер, художник-постановник та сценограф Давид Петросян став новим головним режисером Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Петросян, який із листопада 2017 року був режисером Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, переміг у конкурсі. Його провели у Львові 20 жовтня, повідомила пресслужба театру.

Конкурс на посаду головного режисера театру імені Заньковецької оголосили майже два тижні тому – 5 жовтня. Кандидати мали подати конкурсній комісії своє бачення історії театру та розуміння нинішнього творчого стану, в якому перебуває колектив, пропозиції щодо його розвитку та до репертуарного плану на один театральний сезон.

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Крім Петросяна, на посаду претендував режисер театру імені Марії Заньковецької Ігор Білиць.

Петросян вже встиг показати львівській публіці свою першу виставу. У якості запрошеного режисера він поставив повість "Земля" Ольги Кобилянської. Цією постановкою заньківчани відкрили 106-й театральний сезон.

Постер вистави "Земля"

Петросян навчався у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого (майстерня Володимира Судьїна). Також здобував освіту на акторському факультеті в майстерні Олега Шаварського.

Крім роботи у театрі Франка, Петросян заснував театр Practicum, був режисером-постановником Київського академічного драматичного театру на Подолі, ставив у Київському академічному театрі юного глядача на Липках, ЦСМ "Дах".

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Вистава "Земля" Петросяна. Фото: Ira Marconi

Серед найвідоміших його вистав: "Володар мух" за романом Вільям Голдінга, "Буна" за п'єсою Віри Маковій, "Кассандра" за поемою Лесі Українки, "Візит" за п'єсою Фрідріха Дюрренматта, "Цар Едіп" за Софоклом. У 2018-му він також ставив "Землю" на камерній сцені театру Франка.

У червні цього року виконувачем обов’язків художнього керівника театру імені Марії Заньковецької призначили Максима Голенка. На той момент він був головним режисером Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька.

Максим Голенко та Давид Петросян (по центру) на прем'єрі "Землі" у Львові

Тоді директорка Директорату культури та мистецтв Міністерства культури Ірина Чужинова повідомила, що Голенко залишатиметься в статусі виконувача обов'язків поки МКІП не внесе зміни в 21 статтю Закону "Про культуру", що передбачає обрання на такі посади шляхом конкурсу.

Голенко змінив на цій посаді Андрія Мацяка, який пробув на цій посаді п'ять років. Наприкінці каденції у Мацяка стався конфлікт з колективом, бо він не продовжив контракти з головним режисером Федором Стригуном та акторкою Таїсією Литвиненко.