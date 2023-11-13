Одеський художній музей оцінив збитки після російської ракетної атаки

Одеський національний художній музей завершив оцінку пошкоджень після останньої російської ракетної атаки на Одесу. Працівника музею прибрали наслідки – бите скло, шматки штукатурки на стінах, руйнування у адміністративному корпусі, який знаходиться найближче від точки ракетного удару.

Вікна музею після ракетної атаки. Фото: Богдан Максимець

У самій будівлі музею вибухова хвиля завдала найбільшої шкоди дверям та віконним рамам. Більшість з них – автентичні, закладені ще при будівництві на початку 19 сторіччя.

Вибиті вікни у Музеї вже закрили фанерними блоками. Наступна маленька мета – привести до ладу покрівлю та встигнути до першого дощу.

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Все, що вдається знайти, працівники музею дбайливо складають у пластикові контейнери. Окремо там зберігаються частинки портику, паркану, скла. Окремо – контейнер з рештками російської ракети, без якої і всі попередні контейнери були б не потрібні.

Фото: Богдан Максимець

Про виконані роботи директорка музею Катерина Кулай розповідає: "За це час ми прийняли у себе комісії та реставраторів, будівельників. Була у нас одна міжнародна організація, яка допомогла нам розібратись з точки зору цінних елементів, які були пошкоджені. І вже у нас у розпалі це прибирання".

Колекція музею в захисній плівці. Фото: Богдан Максимець

Найцінніші об'єкти – картини – вже показали реставраторам. Серйозних ушкоджень, переконують в Музеї, вони не зазнали.

Картини в захисній плівці. Фото: Богдан Максимець

"Складений акт і зараз ми розпочнемо профілактичні роботи. Не рестевраційні, а саме профілактичні роботи, які будуть готувати колекцію до продовження цієї виставки", – пояснює науковий керівник науково-експозиційного відділу Кирило Ліпатов.

Пошкодження у залах. Фото: Богдан Максимець

Керівництво музею прагне відкрити його для відвідувачів вже на початку грудня.

Ракетна атака

В ніч на 6 листопада Росія атакувала південні регіони чотирма різними типами ракет: "Онікс", "Іскандер-М", Х-31П, Х-59 та безпілотниками. 15 дронів вдалося знищити, але були і влучання. Одна з ракет впала в центрі Одеси, за півсотні метрів від Національного художнього музею, утворивши велику вирву. Ударна хвиля пошкодила двері та вікна Музею, його працівники не постраждали. На момент нападу основна колекція Музею була схована. 7 листопада Музей збиравіся святкувати своє 124-річчя, в його залах відбувались наступні виставки:

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