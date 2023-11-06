Вирва неподалік і пошкоджені картини. Що постраждало від обстрілу в Одеському художньому музеї. ФОТО

Внаслідок російської ракетної атаки у ніч на 6 листопада в Одесі сильно пошкодило будівлю Одеського художнього музею, яка знаходиться в зоні об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ракета влучила у дорогу прямо перед музеєм.

Cьогодні музей планував відзначати своє 124-річчя, замість цього працівники змушені фіксувати пошкодження та ліквідувати наслідки російської атаки.

"6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки. Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми "привітали" нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч", – повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама:

Ракета влучила прямо перед музеєм. Фото: ОП

Фото: Богдан Максимець

Він додав, що в будівлі пошкоджено стіни, вибито вікна. Наразі проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження об'єкту зони всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Одеський художній музей зазнав сильних пошкоджень. Фото: Богдан Максимець

Реклама:

Одеський художній музей зазнав сильних пошкоджень. Фото: Богдан Максимець

Одеський художній музей зазнав сильних пошкоджень. Фото: Богдан Максимець

Одеський художній музей зазнав сильних пошкоджень. Фото: Богдан Максимець

У самому музеї повідомили, що закриваються на тиждень та скасували всі святкові події та Free Entrance Day, заплановані з нагоди дня народження музею. "Ми дуже раді, що немає постраждалих і такій згуртованості спільноти, та завтра приходити до музею немає необхідності, адже триває процес оцінки пошкоджень, фіксація наслідків ураження та слідчі дії, все має залишатися недоторканим", - заявили там.

Фото: ОНХМ

Фото: ОНХМ

Фото: ОНХМ

Також музейники уточнили, що в ОНХМ проходило сім виставок з творами сучасних художників із приватних колекцій.

Які виставки постраждали внаслідок російської атаки:

"Сонце заходу / Sol occidens" Марґіт та Романа Сельських з колекції Едуарда Димшица

з колекції Едуарда Димшица "Квіти за відвалами" Бориса Айзенберга

роботи Олександра Грехова

Black Sea Стаса Жалобнюка

"Радість" Володимира Семківа

"Вівтар небесного війська" Альбіни Ялози

"Великі луги, рясні трави" Kinder Album

Фото: ОНХМ

Фото: ОНХМ

Фото: ОНХМ

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що музей міг втратити експонати, відомі на весь світ. "Трохи туди, трохи сюди і могли б ми позбутися багатьох наших зразків, експонатів, дуже відомих на весь світ. На щастя, цього не сталося", – сказав Труханов.

Фото: ОНХМ

Фото: ОНХМ

Фото: ОНХМ

"Думаю, що буде багато дописів про наш музей. Не забувайте будь ласка вітати його з днем Народження. 124 роки. …Різні були привітання в нашому житті. На таке не розраховували, хоч і готувались", - написала заступниця директора з розвитку Одеського художнього музею Олександра Ковальчук.

Попередні пошкодження від російських ракет в Одеському музеї

Вперше Одеський національний художній музей постраждав від наслідків ракетної атаки російськими загарбниками 23 липня 2022 року. Тоді працівники усунули всі пошкодження та встановили захисні конструкції.

Вдруге це сталося через рік – під час масових ракетних ударів в липні 2023 року. Ударними хвилями в музеї вибило вікна, побило зенітні ліхтарі, спричинило тріщини в стінах.

Пошкодження Одеського художнього музею у липні зафіксували представники ЮНЕСКО в оновленому списку поруйнованих росіянами культурних пам'яток в Україні. Крім художнього музею, до списку внесли: Одеський археологічний музей, Одеський морський музей, Одеський літературний музей, Церква Святого Миколая, Спасо-Преображенський собор, Житловий будинок Чижевича та будинок Соломос.

Ракетний обстріл Одеси, який Росія здійснила в ніч на 25 вересня, знову завдав нових ушкоджень Одеському художньому музею. Тут вибило частину вікон, фрагменти стелі та додало тріщин у стінах.