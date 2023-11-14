Українська драма отримала головний приз на кінофестивалі в Котбусі

Український фільм "Назавжди-назавжди" режисерки Анни Бурячкової отримав головний приз 33-го міжнародного кінофестивалю Film Festival Cottbus (Котбус, Німеччина).

Про це повідомили на сторінках фестивалю.

Журі фестивалю вирішило віддати головний приз стрічці Бурячкової "за захопливу історію дорослішання, яка достовірно, зворушливо та в добре побудованій манері зображує потрясіння у Східному блоці у 90-х".

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Фільм також отримає приз у розмірі 25 тисяч євро.

Анна Бурячкова на нагородженні

В коментарі УП.Культура Анна Бурячкова розповіла, що отримати перемогу в Котбусі – честь для команди "Назавжди-назавжди": "Перемога та визнання на найбільшому фестивалі Східноєвропейських фільмів – це велика честь, і цей момент був дуже емоційним для мене з багатьох причин. По-перше – це про те, що ми з командою зробили фільм, який викликає емоції й заслуговує на те, щоб бути помітним і голосним".

Режисерка додала, що зараз перемога на фестивалі для українських кінематографістів є символом того, що наша культура присутня на світових майданчиках. "По-друге – колись ми всі раділи міжнародним фестивалям та винагородам з доволі егоїстичної мистецької точки зору, проте зараз кожен такий майданчик означає, що наші голоси чутні й репрезентовані, що наша культура присутня в світовому просторі, і ми можемо голосніше взаємодіяти із ним на всіх щаблях", – каже Бурячкова.

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Режисерка "Назавжди-назавжди" з нагородою. Фото: Наталія Лібет

"Назавжди-назавжди" – повнометражний ігровий дебют режисерки відомої кліпмейкерки Анни Бурячкової. Прем'єра стрічки відбулася на 80-му Венеційському кінофестивалі у вересні цього року. Фільм змагався за нагороду у спеціальній програмі Orizzonti Extra.

За сюжетом, головна героїня Тоня (Аліна Чебан) переходить зі школи в центрі міста до школи у спальному районі. Тут вона потрапляє до компанії підлітків, що шукають неприємностей на околицях постсоціалістичного Києва. А згодом і до любовного трикутника: закохується в Журіка (Захарій Шадрін) та відчуває потяг до брата подруги Сані (Артур Алієв).

"Це дійсно пісня любові, присвячена підліткам 90-х. Кіно про підлітків, але для тих, хто вже виріс, але не подорослішав", – розповідала Бурячкова УП.Культура перед прем'єрою у Венеції.

У вересні стрічка стала номінантом на Шосту Національну премія кінокритиків "Кіноколо" у категорії "Відкриття року".

Міжнародний кінофестиваль в Котбусі (Film Festival Cottbus) є одним із найбільш знаних у світі кінофестивалів Східної Європи. Він був започаткований у 1991 році.

Цьогоріч фестиваль проходив з 7 до 12 листопада. До його конкурсів потрапило чотири українських фільми: "Назавжди-назавжди" режисерки Анни Бурячкової, "Уроки толерантності" режисера Аркадія Непиталюка, "Бартка" режисера Володимира Бакума та "Сашенька" режисера Олександра Жовни.

Також організатори зробили на цьогорічному фестивалі "Український день" – 11 листопада для усіх українців влаштували вільний вхід.

Статуетки для переможців Film Festival Cottbus