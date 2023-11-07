Два українські фільми номіновано на премію Європейської кіноакадемії

Оголосили номінантів на цьогорічну премію Європейської кіноакадемії – European Film Awards 2023. Серед них і дві українські стрічки.

Про це повідомила Європейська кіноакадемія на своєму офіційному сайті.

Пострадянський нуарний детектив "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка номіновано на премію у категорії "Відкриття року – приз FIPRESCI". Він конкуруватиме за перемогу ще з п'ятьма фільмами.

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Першою українською стрічкою, яка потрапила до номінації саме в цій категорії European Film Awards, було "Племʼя" Мирослава Слабошпицького. Минулого року до номінантів у цій категорії потрапили драма "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука та копродукційна стрічка "Цензорка" режисера Петера Керекеша.

Кадр з фільму "Ля Палісіада"

"Ля Палісіада" – це повнометражний дебют Сотниченка. Стрічка розповідає про двох друзів – детектива міліції та судового психіатра, – які розслідують вбивство свого колеги. Події розгортаються в Україні в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.

Світова прем’єра фільму відбулася на Роттердамському кінофестивалі. Там стрічка була представлена у головному конкурсі та отримала нагороду FIPRESCI.

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Ще один фільм, що потрапив до числа номінантів European Film Awards 2023, – "Батьківщина" режисерів Ханни Бадзяки та Александера Міхалковіча. Ця стрічка спільного виробництва Швеції, України та Норвегії. Її номінували в категорії "Найкращий документальний фільм".

Робота Бадзяки та Міхалковіча розповідає про протести 2020 року в Білорусі та досліджує культуру насильства та знущань у білоруській армії, що творить травмоване покоління. Головна героїня стрічки – жінка Світлана, її сина Нікіту знайшли повішеним у військовій частині два роки тому.

Кадр з фільму "Батьківщина"

Фільм "Батьківщина" увійшов до програми цьогорічного Одеського кінофестивалю, який проходив у Чернівцях.

Режисерів Александер Міхалковіч дебютував у повнометражному документальному кіно у 2019-му з фільмом про анексований Крим "Моя бабуся з Марса".

Премія Європейської кіноакадемії (The European Film Awards) – щорічна нагорода, яку вручають найкращим європейським стрічкам. Цьогоріч вручення відбудеться 9 грудня у Берліні.