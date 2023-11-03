У Харкові пошкодили половецьких баб біля Історичного музею. ФОТО

У Харкові невідомі пошкодили фігури половецьких баб, розташовані поруч з Харківським історичним музеєм імені М.Ф. Сумцова на площі Конституції.

Це сталося в ніч на четвер, 2 листопада, повідомляє місцеве видання Накипіло.

Директорка музею Ольга Сошнікова повідомила, що пошкодження, схожі на сліди від сокири, співробітники музею помітили зранку й одразу викликали поліцію.

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"На них сліди від сокири, я просто в шоці. Це ж яким вандалом треба бути, щоб із такою люттю бити", – заявила Сошнікова.

Зловмисники пошкодили половецьких баб у Харкові. Фото: Поліція Харківської області

Фігури половецьких баб, що датуються XII століттям, були привезені з Ізюмського району і встановлені біля Історичного музею в 2013 році. До цього вони розташовувалися у внутрішньому дворику музею.

Наразі реставратори займаються консервуванням сколів на фігурах, що зроблені з крихкого матеріалу – піщаника, щоб уникнути додаткових пошкоджень майбутніми опадами: дощем і снігом.

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Зловмисники пошкодили половецьких баб у Харкові. Фото: Поліція Харківської області

За словами директорки музею, незабаром фігури знов приберуть із зони вільного доступу.

На половецьких бабах - сліди від сокири. Фото: Поліція Харківської області

Неподалік від пошкоджених половецьких баб правоохоронці знайшли сокиру, якою, імовірно, якраз і пошкодили скульптури. Вони відкрили кримінальне провадження та шукають зловмисників.

Біля музею знайшли сокиру. Фото: Поліція Харківської області

"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція встановлює обставини події та особу, причетну до скоєння злочину", – повідомили в поліції Харківської області.

Правоохоронці шукають зловмисників. Фото: Поліція Харківської області

Половецькі баби з Ізюмщини – це унікальні намогильні кам'яні статуї половців, пам'ятки сакрального мистецтва IX-XIII ст. Вони символізували предків та для їх вшанування ставилися в святилищах на вершинах курганів або пагорбів.

Під час тимчасової окупації Ізюмщини в 2022 році Ізюмщину, в Мережі з'явилося фото, на якому російські окупанти причепили на одну з половецьких баб прапор СРСР.

Після звільнення регіону з'ясувалося, що одна з баб була зруйнована прямим попаданням російського снаряда. В листопаді 2022 року фахівці підтвердили, що лише дві з дев'яти половецьких баб не зазнали пошкоджень під час окупації.

Тоді Міністерство культури озвучувало думку, що фігури слід перевезти до Історичного музею в Харкові. Втім, місцеві жителі були проти вивезення половецьких баб, тож у липні цього року їх законсервували.