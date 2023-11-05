Шевченківська премія-2024: хто потрапив до переліку претендентів

Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив список літературно-мистецьких творів та їхніх авторів, висунутих на конкурс на 2024 рік.

Про це йдеться на офіційному сайті премії.

В категорії "література" є 22 претенденти:

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Катерина Бабкіна , книга "Мій дід танцював краще за всіх";

Василь Базів , роман "Убити путіна";

Микола Боровко , книги поезій "Пришестя Слова", "Розчахнутий голос";

Олександр Гунько, книга поезій "Поклик до Спасу";

Василь Карасьов (Трубай) , книга "Павутина";

Дмитро Лазуткін , книга поезій "Закладка";

Анатолій Матвійчук , книга поезій "Скарби";

Костянтин Мордатенко , книга поезій "Усамітнення тиші";

Юлія Мусаковська , книга поезій "Бог свободи";

Володимир Олійник , книга поезій "Вогнемет";

Микола Павленко , книга "Кривавий грець на скрижалях історії";

Ігор Павлюк , книга поезій "Танець Мамая";

Михайло Пасічник, книга поезій "Двовійна" у 3-х томах;

Степан Процюк , книги "Руки і сльози. Роман про Івана Франка", "Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника";

Петро Саноцький , книги "Герої" та "Геноцид" у 2-х томах;

Владислав Стольников , книга поезій "Розвій безсмертя";

Тетяна Тіховська , книга "Чужа реліквія";

Наталія Фурса, книга поезій "Вернигора";

Сергій Чирков , книга поезій "Я — той, хто скам'янів";

Ярина Чорногуз , книга поезій "[dasein: оборона присутності]";

Анатолій Шкуліпа , книга поезій "Навпроти";

Володимир Шкурупій , книга "Останній поріг".

Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

Також є перелік учасників у категоріях "літературознавство і мистецтвознавство", "публіцистика, журналістика", "музичне мистецтво", "візуальні мистецтва", "кіномистецтво" та "театральне мистецтво". Загалом у конкурсі бере участь 72 митці в різних сферах.

Що відомо про Шевченківську премію?

Шевченківська премія - це найвища творча державна нагорода за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Традиційно лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка оголошують 9 березня, у день народження Кобзаря.

У 2023 році премія потрапила у скандал через затримку оголошення переможців.

10 березня голова Комітету Юрій Макаров опублікував у своєму Facebook допис про те, що існуючі номінації вирішили доповнити додатковим конкурсом "За внесок у перемогу" і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.

11 березня, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка все-таки оприлюднив імена лауреатів 2023 року, але лише в частині категорій.

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На сайті президента відповідний указ так і не з'явився.

Після шквалу критики 13 березня Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови Комітету.

Ще через 3 дні Шевченківський Комітет випустив спільну заяву щодо цьогорічної премії і склав повноваження.

Наприкінці липня оголосили новий склад Комітету та усіх лауреатів цього року. Наразі Комітет очолює колишній міністр культури та Народний артист України, актор театру, кіно та дубляжу Євген Нищук.