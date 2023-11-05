Шевченківська премія-2024: хто потрапив до переліку претендентів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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5 листопада 2023

Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив список літературно-мистецьких творів та їхніх авторів, висунутих на конкурс на 2024 рік.

Про це йдеться на офіційному сайті премії.

В категорії "література" є 22 претенденти:

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  • Катерина Бабкіна, книга "Мій дід танцював краще за всіх";
  • Василь Базів, роман "Убити путіна";
  • Микола Боровко, книги поезій "Пришестя Слова", "Розчахнутий голос";
  • Олександр Гунько, книга поезій "Поклик до Спасу";
  • Василь Карасьов (Трубай), книга "Павутина";
  • Дмитро Лазуткін, книга поезій "Закладка";
  • Анатолій Матвійчук, книга поезій "Скарби";
  • Костянтин Мордатенко, книга поезій "Усамітнення тиші";
  • Юлія Мусаковська, книга поезій "Бог свободи";
  • Володимир Олійник, книга поезій "Вогнемет";
  • Микола Павленко, книга "Кривавий грець на скрижалях історії";
  • Ігор Павлюк, книга поезій "Танець Мамая";
  • Михайло Пасічник, книга поезій "Двовійна" у 3-х томах;
  • Степан Процюк, книги "Руки і сльози. Роман про Івана Франка", "Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника";
  • Петро Саноцький, книги "Герої" та "Геноцид" у 2-х томах;
  • Владислав Стольников, книга поезій "Розвій безсмертя";
  • Тетяна Тіховська, книга "Чужа реліквія";
  • Наталія Фурса, книга поезій "Вернигора";
  • Сергій Чирков, книга поезій "Я — той, хто скам'янів";
  • Ярина Чорногуз, книга поезій "[dasein: оборона присутності]";
  • Анатолій Шкуліпа, книга поезій "Навпроти";
  • Володимир Шкурупій, книга "Останній поріг".
 Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

Також є перелік учасників у категоріях "літературознавство і мистецтвознавство", "публіцистика, журналістика", "музичне мистецтво", "візуальні мистецтва", "кіномистецтво" та "театральне мистецтво". Загалом у конкурсі бере участь 72 митці в різних сферах.

Що відомо про Шевченківську премію?

Шевченківська премія - це найвища творча державна нагорода за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. 

Традиційно лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка оголошують 9 березня, у день народження Кобзаря. 

У 2023 році премія потрапила у скандал через затримку оголошення переможців.

10 березня голова Комітету Юрій Макаров опублікував у своєму Facebook допис про те, що існуючі номінації вирішили доповнити додатковим конкурсом "За внесок у перемогу" і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.

11 березня, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка все-таки оприлюднив імена лауреатів 2023 року, але лише в частині категорій.

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На сайті президента відповідний указ так і не з'явився.

Після шквалу критики 13 березня Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови Комітету. 

Ще через 3 дні Шевченківський Комітет випустив спільну заяву щодо цьогорічної премії і склав повноваження.

Наприкінці липня оголосили новий склад Комітету та усіх лауреатів цього року. Наразі Комітет очолює колишній міністр культури та Народний артист України, актор театру, кіно та дубляжу Євген Нищук.


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