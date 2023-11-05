Шевченківська премія-2024: хто потрапив до переліку претендентів

Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив список літературно-мистецьких творів та їхніх авторів, висунутих на конкурс на 2024 рік.
Про це йдеться на офіційному сайті премії.
В категорії "література" є 22 претенденти:
- Катерина Бабкіна, книга "Мій дід танцював краще за всіх";
- Василь Базів, роман "Убити путіна";
- Микола Боровко, книги поезій "Пришестя Слова", "Розчахнутий голос";
- Олександр Гунько, книга поезій "Поклик до Спасу";
- Василь Карасьов (Трубай), книга "Павутина";
- Дмитро Лазуткін, книга поезій "Закладка";
- Анатолій Матвійчук, книга поезій "Скарби";
- Костянтин Мордатенко, книга поезій "Усамітнення тиші";
- Юлія Мусаковська, книга поезій "Бог свободи";
- Володимир Олійник, книга поезій "Вогнемет";
- Микола Павленко, книга "Кривавий грець на скрижалях історії";
- Ігор Павлюк, книга поезій "Танець Мамая";
- Михайло Пасічник, книга поезій "Двовійна" у 3-х томах;
- Степан Процюк, книги "Руки і сльози. Роман про Івана Франка", "Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника";
- Петро Саноцький, книги "Герої" та "Геноцид" у 2-х томах;
- Владислав Стольников, книга поезій "Розвій безсмертя";
- Тетяна Тіховська, книга "Чужа реліквія";
- Наталія Фурса, книга поезій "Вернигора";
- Сергій Чирков, книга поезій "Я — той, хто скам'янів";
- Ярина Чорногуз, книга поезій "[dasein: оборона присутності]";
- Анатолій Шкуліпа, книга поезій "Навпроти";
- Володимир Шкурупій, книга "Останній поріг".
|Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка
Також є перелік учасників у категоріях "літературознавство і мистецтвознавство", "публіцистика, журналістика", "музичне мистецтво", "візуальні мистецтва", "кіномистецтво" та "театральне мистецтво". Загалом у конкурсі бере участь 72 митці в різних сферах.
Що відомо про Шевченківську премію?
Шевченківська премія - це найвища творча державна нагорода за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.
Традиційно лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка оголошують 9 березня, у день народження Кобзаря.
У 2023 році премія потрапила у скандал через затримку оголошення переможців.
10 березня голова Комітету Юрій Макаров опублікував у своєму Facebook допис про те, що існуючі номінації вирішили доповнити додатковим конкурсом "За внесок у перемогу" і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.
11 березня, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка все-таки оприлюднив імена лауреатів 2023 року, але лише в частині категорій.
На сайті президента відповідний указ так і не з'явився.
Після шквалу критики 13 березня Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови Комітету.
Ще через 3 дні Шевченківський Комітет випустив спільну заяву щодо цьогорічної премії і склав повноваження.
Наприкінці липня оголосили новий склад Комітету та усіх лауреатів цього року. Наразі Комітет очолює колишній міністр культури та Народний артист України, актор театру, кіно та дубляжу Євген Нищук.