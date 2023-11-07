Вибіркова деколонізація. В Одесі планують знести низку радянських пам'ятників, а на кількох прибрати "російський"

В Одесі пропонують знести шість радянських та імперських пам'ятників. При цьому на трьох хочуть лише прибрати з табличок слово "російський", а пам'ятники Пушкіну і Воронцову взагалі залишити – вони нібито становлять виняткову художню цінність.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Питання про долю монументів радянської та імперської епох Одеська історико-топонімічна комісія має розглянути 9 листопада. На минулому засіданні ці питання розглянути не встигли, тож призначили обговорення на цей четвер.

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Зокрема, шість пам'ятників планують демонтувати або перенести в інше місце. Це пам'ятники Льву Толстому на однойменній площі, потьомкінцям на Митній площі, голові виконавчого комітету Одеської губернської ради Андрію Іванову на метизному заводі, Валерію Чкалову і Феліксу Дзержинському в санаторіях на Французькому бульварі та Івану Черняховському на вулиці Тінистій. Куди саме їх перенесуть, поки що невідомо.

Пам'ятник потьомкінцям на Митній площі. Фото: Думська

На трьох пам'ятниках змінять зміст табличок – приберуть слово "російський". Це планують зробити на постаменті погруддя російському фізику та радіотехніку Олександру Попову у дворику колишньої Академії зв'язку, бюсті російського математика і механіка, академіка Петербурзької академії наук Олександра Ляпунова в університетському дворі на Пастера та російського фізіолога Івана Павлова в санаторії "Аркадія".

Пам'ятник Олександру Пушкіну на Думській площі та Михайлові Воронцову на Соборній планують не чіпати. Вони, на думку комісії, становлять виняткову художню цінність.

Крім того, знімуть усі імперські символи з Олександрівської колони в парку Шевченка. Після того вона називатиметься "Пам'ятна колона на честь закладення парку (арх. Бруні А.К.)".

"На жаль, до цього списку не потрапило зображення ордена Леніна на площі 10 квітня. Я звернувся листом до департаменту культури з пропозицією обговорити демонтаж цих орденів на наступному засіданні комісії. Це питання турбує багатьох одеситів, уже кілька разів ці портрети Леніна бруднили фарбою", – зазначив один із членів комісії Петро Обухов.

Як в Одесі прибирали Катерину

У вересні 2022 року активісти двічі обливали червоною фарбою пам’ятник Катерині ІІ, вимагаючи його демонтажу. До того на постаменті з’явився напис "Катерина=Путін" червоною фарбою. У листопаді на голову пам’ятника російській імператриці одягли червоний ковпак, а в руку вклали мотузку з петлею для повішення.

30 листопада Одеська міськрада зрештою ухвалила рішення про демонтаж пам'ятника Засновникам Одеси, частиною якого також є статуя російської імператриці Катерини ІІ.

Ще через місяць, 28 грудня, комунальники демонтували пам’ятник Засновникам Одеси, частиною якого була статуя російської імператриці Катерини ІІ.

На початку 2023 року пам’ятник Катерині ІІ, який демонтували на Катерининській площі, прийняв на річне збереження Одеський художній музей.