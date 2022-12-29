Фотографи з Одеси опублікували знімки демонтованого пам’ятника Катерині ІІ

Фотографи з Одеси Костянтин і Влада Ліберови опублікували фоторепортаж демонтажу скандального пам’ятника Катерині в центрі міста.

"Вчора вночі Одеса, наше рідне місто, зробило важливий крок для усвідомлення своєї ідентичності без кривавого імперського минулого. Було демонтовано пам‘ятник так званим засновникам міста, зокрема Катерині ІІ, чия жорстока тиранія назавжди залишиться чорною плямою в історії українського народу", – підписали серію знімків Ліберови.

Подружжя фотографів розповіло, що "все пройшло максимально цивілізовано", "монументи досить дбайливо демонтували, щоб передати на тимчасове зберігання до Художнього музею".

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"Адже ми не варвари, але маємо повне право самостійно вирішувати, яким монументам місце чи не місце в наших містах", – підкреслили вони.

Фото: @libkos / Instagram

Фото: @libkos / Instagram

Фото: @libkos / Instagram

Комунальники почали підготовку до демонтажу пам’ятника Засновникам Одеси, частиною якого також є статуя російської імператриці Катерини ІІ, зранку 28 грудня. Рух площею було перекрито, комунальні служби стали знімати дерев’яні плити, якими було закрито весь пам’ятник кілька місяців тому.

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Фото: @libkos / Instagram

Фото: @libkos / Instagram

Фото: @libkos / Instagram

Пізніше інформацію про підготовку демонтажу пам’ятника Катерині та чотирьом її фаворитам підтвердили у міськраді. Віцемер Одеси Олег Бриндак підтвердив, що демонтовані фігури передадуть на зберігання у Художній музей.

Фото: @libkos / Instagram

Фото: @libkos / Instagram

Фото: @libkos / Instagram

На ранок четверга місце, де стояв пам'ятник російській імператриці, має такий вигляд.

Фото: Суспільне Одеса

У вересні пам’ятник двічі обливали червоною фарбою, а раніше на постаменті з’явився напис "Катерина=Путін" теж червоною фарбою. У листопаді на голову пам’ятника російській імператриці одягли червоний ковпак, а в руку вклали мотузку з петлею для повішення.

Тож 30 листопада Одеська міськрада зрештою ухвалила рішення про демонтаж пам'ятника Засновникам Одеси, частиною якого також є статуя російської імператриці Катерини ІІ.