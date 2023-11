Українські кінематографісти закликали фестиваль в Амстердамі відмовитися від російських фільмів

Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA закликав організаторів Міжнародного фестивалю документального кіно в Амстердамі IDFA переглянути свою позицію щодо присутності у програмі фільмів російського виробництва та авторства.

Про це йдеться у відкритому листі, який команда Docudays UA надіслала організаторам IDFA.

Звернення підписали понад тридцять українських діячів сфери кіно. Серед них: виконавча директорка ГО "Докудейз" Світлана Смаль, режисерка Надія Парфан, кінокритик Сергій Тримбач, співзасновниця Української кіноакадемії Юлія Сінькевич, режисерка Марина Степанська тощо. Також у ньому перелічено прізвища представників кіносфери, які загинули через російську агресію: Володимира Чорного, Павла Лі, Олексія Хільського, Віктора Ониська, Оксани Швець та багатьох інших.

"Щиро дякуючи вам за солідарність, ми все ж хочемо висловити своє розчарування і серйозне занепокоєння присутністю фільмів російського виробництва та авторства в програмах вашого фестивалю", – йдеться у листі.

Також там зазначається, що упродовж тривалого часу представники української кіноспільноти доносять на міжнародних майданчиках заклики призупинити будь-яку співпрацю з діячами російського культурного сектору, поки російські війська не залишать територію України.

"Одна з вагомих причин цього заклику в тому, що культурна й мистецька репрезентація росії на міжнародних майданчиках використовується російською пропагандистською машиною для легітимізації воєнних злочинів, скоєних проти України, в очах російського населення", – пояснюють автори звернення.

Вона зазначають, що надання міжнародних майданчиків представникам російського культурного сектору "суттєво редукує природу російсько-української війни і відповідальність за неї". "Потреба в критичних до путінського режиму голосах є всередині росії, а не зовні", – підкреслили підписанти листа.

В ньому наводять приклад російського фільму, що увійшов у програму IDFA 2023 – у ньому автори кажуть, що війна в Україні почалася в 2022-му: "Один із прикладів, показову ілюстрацію до наших тез, ви можете знайти в самому фільмі російського виробництва, включеному до вашої програми Envision Competition. У синопсисі творча команда фільму Mud стверджує, що війна в Україні триває лише з 2022 року: "It is October 2022, and the war in Ukraine has been underway for seven months". Це цинічна теза від представників/-ниць країни, яка розв’язала війну проти України у 2014 році, окупувавши Крим, розпочавши воєнні дії у східних областях, влаштувавши фільтраційні табори й катівні і вбивши сотні тисяч людей в Україні за ці майже дев’ять з половиною років".

Тож автори звернення закликали фестиваль переосмислити політику запрошення фільмів російського виробництва та авторства.

Українське кіно на IDFA 2023

Міжнародний фестиваль документального кіно IDFA в Амстердамі вперше в історії відкриє українська стрічка. Під час 36-го кінофестивалю 8 листопада відбудеться світова прем’єра стрічки "Фото на пам’ять" режисерки Ольги Черних.

"Український фільм "Фото на пам’ять" Ольги Черних став фільмом-відкриттям IDFA – найбільшого фестивалю документального кіно у світі. Це вперше за 36-річну історію фестивалю, коли українська картина відкриватиме кіноподію. Хоча загалом український док доволі часто показують у різних програмах IDFA", – повідомляв раніше один із продюсерів Олексій Гладушевський.

Також фільм Черних відібрали для участі в конкурсній програмі Envision, в якій збирають інноваційні та експериментальні роботи.

"Фото на пам'ять" розповідає про родину режисерки, її досвід вимушеного переселення з тимчасово окупованого Донецька та новий виток війни, який застає її в Києві.

Загалом у різних програмах IDFA 2023 оголосили сім стрічок, пов’язаних з Україною.