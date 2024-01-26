Обстріл Харкова: за 5 хвилин росіяни пошкодили у місті 62 об'єкти історичної спадщини. ФОТО

Ірина Батюк Журналістка УП. Життя
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26 січня 2024

Під час однієї з наймасштабніших російських ракетних атак на Харків 23 січня 2024 року росіяни обстріляли, зокрема, історичний ареал міста. Внаслідок цього постраждало 62 об'єкти історичної забудови.

Як повідомили в організації HeMo: Ukrainian Heritage Monitoring Lab, серед пошкоджених будівель 20 є пам'ятками архітектури та об’єктами, рекомендованими до включення у цей перелік. Близько 50 обʼєктів були пошкоджені вперше з початку повномасштабного вторгнення.

"Така статистика робить цей обстріл наймасштабнішим за пошкодженнями з усіх, що наша команда документувала за час повномасштабного вторгнення", – зазначає Іван Щурко, керівник експедиційного напрямку HeMo Lab. 

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Під удар потрапило два райони міста із щільною історичною забудовою: 

  • район Залопань, де розташовані будинки XVIII-XX століть;
  • центральна частина міста із забудовою кінця ХІХ – початку ХХ століття. 
Фото: Віктор Дворніков

Найбільших пошкоджень зазнали будинок Національної академії правових наук України, побудований у 1896 році за проєктом Сергія Загоскіна для купця Германа Гельфериха, брата відомого промисловця Максиміліана Гельфериха. 

"Внаслідок вибуху відбувся обвал даху, конструкцій горищного перекриття, перекриття другого та третього поверхів, обвал стін і перегородок центральної частини 3-го і 2-го поверхів, а також фрагментів стін другого поверху.

Виникла пожежа. Внаслідок обвалів знищено оздоблення інтер'єрів", – зазначає Віктор Дворніков, регіональний координатор експедицій Heritage Monitoring Lab у Харкові та Харківській області.

Загалом в 62 об’єктах культурної спадщини зафіксовано пошкодження скління, в більш ніж 35 – пошкодження внутрішнього оздоблення, покрівель, утворення конструктивних тріщин, що буде мати вплив на подальшу руйнацію цих об’єктів через прогресування розкриття тріщин і вплив опадів.

Серед пошкоджених будівель також об’єкти, важливі для соціально-культурного життя міста, як-от навчальний заклад Національна академія правових наук України, Благовіщенський собор, Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, Харківське медичне товариство тощо. 

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Раніше ми писали, що ракетний обстріл Харкова 23 січня забрав життя десяти людей. 

Читайте також: Мінкульт опублікував оновлену статистику пошкоджених Росією культурних пам'яток


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