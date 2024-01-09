Мінкульт опублікував оновлену статистику пошкоджених Росією культурних пам'яток

Міністерство культури та інформаційної політики у вівторок, 9 січня, опублікувало оновлену статистику українських культурних пам'яток, що були пошкоджені чи зруйновані від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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За період з 24 лютого 2022 року по 25 грудня 2023 року в 17 областях України зруйновано або пошкоджено 872 об’єкти культурної спадщини, повідомив МКІП.

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Там уточнили, що серед них 120 пам’яток національного значення, 682 місцевого значення та 70 щойно виявлених.

Зокрема, серед пошкоджених та зруйнованих об'єктів пам'ятки архітектури складають 279 об’єктів, архітектури та містобудування – 255, історії – 203, архітектури, історії – 33, монументального мистецтва – 19, містобудування, монументального мистецтва – 17, археології – 18, архітектури та містобудування, історії – 38, містобудування – 5, науки і техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 1.

872 пам’ятки культурної спадщини постраждали через російську агресію. Фото: МКІП

За даними міністерства, пам’ятки пошкоджено або зруйновано окупантами у 17 областях:

Харківська область – 216 (у тому числі 10 національного значення)

Одеська область – 119 (у тому числі 28 національного значення)

Донецька область – 111 (у тому числі 12 національного значення)

Херсонська область – 86 (у тому числі 12 національного значення)

Чернігівська область – 70 (у тому числі 27 національного значення)

Київська область – 69 (у тому числі 16 пам’яток національного значення)

Запорізька область – 38

Львівська область – 33 (у тому числі 2 національного значення)

Дніпропетровська область – 32 (у тому числі 1 національного значення)

Луганська область – 30

Сумська область – 25 (у тому числі 5 національного значення)

Миколаївська область – 22 (у тому числі 3 національного значення)

Хмельницька область – 10 (у тому числі 1 національного значення)

Вінницька область – 4 (у тому числі 1 національного значення)

Полтавська область – 4 (у тому числі 1 національного значення)

Житомирська область – 2 (у тому числі 1 національного значення)

Кіровоградська область – 1

Міністерство культури постійно оновлює дані про пошкодження або руйнування об'єктів культурної спадщини внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни.

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Раніше ексзаступниця міністра Катерина Чуєва зазначала, що точні цифри пошкоджених об'єктів можна буде отримати лише із завершенням воєнних дій: "Повну картину ми зможемо побачити вже після завершення війни і тільки після того, коли більша частина зон бойових дій буде розмінована й стане безпосередньо доступна для дослідників. Станом на сьогодні ми можемо обстежувати та повноцінно документувати переважно ті об'єкти, які знаходяться на деокупованих територіях й відносно віддалені від лінії вогню".

Свою статистику пошкоджених культурних об'єктів в Україні веде і міжнародна організація ЮНЕСКО. На початку серпня минулого року вона випустила список, в якому підтвердила пошкодження 274 культурних об’єктів з початку повномасштабного вторгнення Росії.