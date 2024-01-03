Через завершення дії авторського права Міккі Мауса зроблять персонажем фільму жахів

1 січня 2024 року вийшов трейлер фільму жахів "Пастка Міккі Мауса" (Mickey’s Mouse Trap), головним персонажем якого є вбивця в масці популярного анімаційного героя – Міккі Мауса. Це сталося того ж дня, коли в США закінчився термін дії авторських прав Disney на цього персонажа.

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Вперше ця мультиплікована миша з'явилася публіці у короткометражній анімації "Пароплав Віллі" (Steamboat Willie) у 1928 році. Мультфільм створили Волт Дісней та Уб Айверкс. Це був третій мультик про пару Міккі та Мінні Маусів, але він став першим, який зрештою вийшов на екрани. В цій анімації Міккі має більш грізний вигляд, схожий швидше на щура, ніж на мишу.

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Під новий 2024 рік дія 95-річного авторського права на первісний вигляд Міккі завершила свою дію. Тож відтепер аніматори, письменники і кінематографісти безперешкодно можуть використовувати цей образ у своїх майбутніх творах.

Кадр з мультика Steamboat Willie

Вже 1 січня з'явився перший трейлер горор-фільму із персонажем, схожим на анімовану мишу. У майбутньому фільмі режисера Джеймі Бейлі чоловік у масці Міккі з ножем у руках тероризує групу молодих людей в ​​ігровому залі.

"Люди не повинні сприймати його надто серйозно, ми зняли до смішного веселе кіно", – цитує ВВС автора сценарію, продюсера фільму та виконавця головної ролі Саймона Філліпса.

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"Ми просто хотіли розважитися. Я маю на увазі, що це Міккі Маус з "Пароплава Віллі", який вбиває людей. Це просто смішно", – йдеться в заяві режисера Джеймі Бейлі.

Горор з Міккі Маусом поки що не має підтвердженої дати виходу. Очікується, що він вийде в прокат у березні цього року.

Не єдине нове "втілення" Міккі Мауса

Персонаж фільму-слешера (жанру фільму жахів, в якому персонаж коїть серійні вбивства за допомогою холодної зброї) – не єдине майбутнє нове "втілення" героя дитячих мультиків Міккі Мауса.

Як повідомляє AP, ще один фільм знімає режисер Стівен ЛаМорт, який раніше зняв горор-пародію на "Ґрінча".

"Нічна прогулянка на пароплаві перетворюється на відчайдушну боротьбу за виживання в Нью-Йорку, коли пустотлива миша стає жахливою реальністю", – так описав ЛаМорт сюжет свого майбутнього фільму в Instagram.

Також він поділився постером стрічки, яка матиме назву як у оригінального мультика 1928 року – "Пароплав Віллі" (Steamboat Willie).

Фото: stevenlamorte / Instagram

Первісний вигляд миші Міккі Маус та втрата авторських прав на його зображення надихнула не лише кінематографістів. Аби не бути зайвим, було презентовано нову відеогру, в якій також з'явилася.

Студія Nightmare Forge Games заявила про свої плани випустити гру під назвою Infestation у жанрі survival horror – горор з виживанням. Її також анонсували трейлером, в якому звучать слова: "Я думав, що це просто гризуни, але тут є щось ще". Далі на екрані з'являється величезний, забризканий кров'ю Міккі.

Представник Nightmare Forge Games розповів, що версія Міккі 1928 року, яку змогли додати в гру через закінчення дії прав на неї, "ідеально вписується в роль антагоніста, що спричиняє зараження".

Фото: Nightmare Forge Games

Нагадаємо, цього року на екрани вийшов слешер "Вінні-Пух: кров і мед". У ньому Вінні-Пух винищує всіх, хто опиняється в їхньому лісі. Видання Variety включило цю стрічку до найгірших фільмів 2023 року із таким коментарем: "Режисер Ріс Фрейк Вотерфілд показав, що нешанобливі пристосуванці зрештою готують для улюблених брендів. Оскільки термін дії авторських прав на Міккі Мауса, Багза Банні, Супермена та інших персонажів спливає у 2024 році, слід очікувати ще більш брутальних зловживань улюбленими героями".