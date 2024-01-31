Лютий культурної людини: куди піти і що дивитись в Україні

У січні Росія знову підтвердила: українська культура є мішенню для знищення. Лише за 5 хвилин обстрілів Харкова росіяни пошкодили 65 об’єктів культурної спадщини. За тисячу кілометрів від нього, у Львові російська зброя знищила меморіальний музей генерала-хорунжого УПА Романа Шухевича.

Разом із тим, українське мистецтво нарощує свою силу, щоб задовольнити інтерес, який до нього постав в Україні з початком повномасштабного вторгнення.

Щоб допомогти розібратись у потоці подій, УП.Культура запроваджує публікацію щомісячних оглядів українських прем’єр. В лютому в нашому огляді події у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Івано-Франківську, Дніпрі, Кропивницькому і навіть Коломиї: лялькова вистава за твором Оксани Забужко, повернення Кайдашів, зірка львівської модерністської арт-сцени Маргит Райх (Сельська) та зірка харківських вулиць Гамлет, художнє осмислення танкових битв та багато іншого.

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Харків

Почнемо зі сходу, де попри інтенсивні обстріли не припиняється мистецьке життя. Виставка "Незавершений 2023" Гамлета Зіньківського, що днями відкрилась в Єрмілов Центрі, – наша перша тут рекомендація. Зірка харківського вуличного мистецтва представляє вже шостий річний щоденниковий проєкт. Раніше Гамлет показував свої роботи за 2013, 2015, 2017, 2019 та 2021 роки. В малюнках, які він створював щодня, прослідковуються його зміни через війну. Відвідати виставку можна протягом усього місяця.

Виставка "Незавершений 2023". Фото: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Харківський драмтеатр Шевченка представить прем’єру "Орфей". Ця вистава створена на основі драматичної поеми Лесі Українки "Орфеєве чудо" та інтерпретована в сучасному драматичному тексті Єлизавети Баннікової. Її Орфей – в пікселі і з гітарою шукає відповідь на питання, чи має він право співати під час війни. Виставу вперше покажуть 16 лютого в ДК Art Area.

Вистава "Калинова сопілка". Фото: Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. Афанасьєва

Академічний театр ляльок вже традиційно готує прем’єри для всієї родини. Для дорослих пропонують виставу "Калинова сопілка" за мотивами повісті Оксани Забужко ''Казка про калинову сопілку'' та віршами Діни Чмуж. Також для дорослих відбудуться покази вистави Сергія Жадана "Вертеп. Війна. Вірші". Для дітей мудрі поради розкажуть в прем’єрній постановці "Як стати королем", а про життя під час війни в харківському зоопарку розповість "Жираф Монс".

Одеса

2 лютого в Одеському національному художньому музеї спільно з платформою "Минуле / Майбутнє / Мистецтво" відкриють виставку "Степ Мікі Маусів". Це художнє дослідження двох митців – Даніїла Ревковського й Андрія Рачинського, які є учасниками українського павільйону на Венеційській бієнале – про історію танкових битв. Як стверджують митці, на території України було знищено більше танків, ніж у будь-якій іншій країні світу. Виставка складатиметься із поєднання малюнків і фотографій танків часів 1920-х років, і фільму, знятого у 2022 році в Харківській області.

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Проєкт "Степ Мікі Маусів" Андрія Рачинського та Даниїла Равковського. Фото: надали куратори Українського павільйону Венеційської бієнале

Цього ж дня Одеський музей сучасного мистецтва відкриє виставку суспільні розломи "Чи промінь, чи ніч". Разом з Одеським музеєм західного і східного мистецтва проєкт представлятиме таких художників, як Дмитро Ерліх, Микола Карабінович, Андрій Любов, PLOT, Олександр Ройтбурд, Альона Токовенко, Вікторія Хорошилова, Надія Шошина. Куратори Анни Мороховської та Андрія Сігунцова розповідають, як цей проєкт може відгуктнутись багатьом: "У суспільстві адреналін завершує свій вплив, і ми повертаємося до періоду непорозумінь. Важливо знаходити простір, в якому можна досягти домовленості. Діалог – це обмін, який трансформує обидві сторони. Умов для діалогу нині майже не існує. Чи маємо відмовитися від діалогу?...".

Театр імені Василя Василька готує прем’єрну виставу "Перевізник" на 23 лютого. Її ставитимуть за драмою одеситки Ганни Яблонської. Вона загинула від вибуху у російському аеропорті "Домодедово" 2011 року, коли прилетіла до Москви отримувати премію від часопису "Искусство кино". В театрі Василька розповіли, що хочуть привернути увагу одеситів до творчості земляків і вшанувати їхню пам’ять.

Афіша вистави "Джалапіта. Світ Джа"

Діти зможуть подивитися на лауреата премії Леся Курбаса – виставу "Джалапіта. Світ Джа" про розуміння навколишнього світу.

Київ

Тут варто звернути увагу на поступове повернення до життя Національного художнього музею України, де вже з 1 лютого розпочинається виставка робіт львівських модерністок – Марґіт Сельської та об’єднання жінок-художниць "artes". Протягом 3 днів музей пропонує насичену програму заходів: екскурсії від дослідника українського авангарду Андрія Боярова, що є куратором виставки, показ короткометражного фільму Вітольда Ромера "Вода" 1936 року та майстерклас з колажу.

Лекція Дани Клочко у проєкті "Очі квітів". Фото: Національний музей декоративного мистецтва

Національний музей декоративного мистецтва також приготував програму, присвячену 140-річчю майстрині декоративного розпису Ганни Собачко-Шостак. Всі події відбуватимуться під єдиною назвою "Очі квітів". З 2 лютого по 10 березня на глядачів чекають кураторська екскурсія від мистецтвознавиці Діани Клочко, серія воркшопів з колажування, ліплення та створення естампів. На виставці також презентують книгу "Василь Кричевський: орнаментні композиції" видавництва Олександра Савчука.

Галерея The Naked Room розпочала рік з експозиції "Коли все добре стало добрим і пішло, а все зле звільнилось" художниці Кристини Мельник. Твори натхненні текстами Жоржа Батая, що зображують тілесний біль та змушують прислухатися до почуттів, можна переглянути до 28 лютого.

Виставка "Коли все добре стало добрим і пішло, а все зле звільнилось". Фото: The Naked Room

Київська картинна галерея пропонує одразу три проєкти. До 11 лютого експонують "Зустрічі. Прощання" Юрія Денисенкова – щемливу експозицію, яка розкриває дві теми воєнного буття: зустрічі та прощання.

Виставка "Зустрічі. Прощання". Фото: Київська картинна галерея

До 25 лютого тут відкрита виставка "Гранат. З рубінів і перлів", що оповідає історію українського художника вірменського походження Бориса Єґіазаряна.

Після Шевченкіани Івана Марчука галерея пропонує ретроспективу творчості митця. Тут можна зануритись у різні цикли робіт та аспекти творчості одного з найвідоміших українських художників.

"Гранат. З рубінів і перлів". Фото: Київська картинна галерея

До 25 лютого у "Я Галереї" можна побачити переосмислення божественного у виставці "Дорога до слона" Дмитра Молдованова. В галереї його називають художником хвилі Нового наїву, а проєкт описуть як переосмислення міфологічних сюжетів у сучасних буденних контекстах.

Київські театри так само не дають засумувати своєму глядачеві. В театрі Франка прем’єрного "Тартюфа" глядачі, що сполохалися лише на початку лютого, можуть придбати квитки на кінець березня.

Вистава "Тартюф". Фото: Театр імені Франка.

Театр на Лівому березі пропонує прем’єрну програму як для дорослих, так і для дітей. Для повнолітніх поціновувачів комедії повертається українська версія постановки "З цією виставою щось не так". Виставу спільно підготували три театри – Театр на лівому березі (Україна), Театр Дайлес (Латвія), Mischief (Велика Британія).

10 та 11 лютого в Театрі на Золотих воротах відбудеться Love revolution. Цю виставу тут лагідно називають "вечорницями анархічної молоді". Вона створена за мотивами оповідань "Рахунок" Майка Йогансена, "Дай Бог" Підмогильного, "Виривки з мемуарів одного старого гріховоди" Хвильового та "Із Вариної біографії" Агатангела Кримського. Прем’єра постановки була на початку січня, проте квитки на лютий вже розкуплені.

Вистава "З цією виставою щось не так". Фото: Театр драми і комедії на Лівому березі.

Київська опера повертає на сцену балет Анатоля Кос-Анатольського "Сойчине крило" на сюжет новели Івана Франка. 9 та 10 лютого відбудуться наступні прем’єрні покази. Залишилось лише по кілька квитків.

Львів

Від 6 лютого в галереї "Зелена канапа" розпочнеться виставка живопису "Темне". Художник Петро Сметана у серії робіт досліджує форму вираження через темні кольори. Раніше його роботи можна було побачити в Києві, в галереї "Білий світ". Куратори обіцяють, що у Львові експонуватимуться більш монументальні та абстрактні полотна автора.

Виставка "Темне" в галереї "Білий світ".

На 16 лютого у місті заплановане відкриття Центру інтелектуального мистецтва "Меркурій". Його куратор Богдан Мисюга, що донедавна опікувався Музеєм модернізму в Галереї Возницького, пообіцяв ретроспективу з півтисячі робіт "зрозумілого" мистецтва. Цією заявою він неабияк повеселив спільноту українських арт-критиків та кураторів.

Виставка "Вільна музика". Фото: Львівський муніципальний мистецький центр

У Львівському муніципальному мистецькому центрі до 27 лютого триває виставка "Вільна музика: українські низові ініціативи від 1980-их до 2020-их". Як зазначили автори, вона виникла із дослідження українських андеграундних спільнот та гуртів, і розповідає, як музика вплинула на наше суспільство.

Виставка "Наші роки, наші слова, наші втрати, наші пошуки, наші ми". Фото: надані Jam Factory Art Center

У свіжому арт-центрі "Фабрика повидла" триває проєкт "Наші роки, наші слова, наші втрати, наші пошуки, наші ми". 8 лютого там запланована кураторська екскурсія Бориса Філоненка. А 9, 10 та 11-го лютого на сцені арт-центру покажуть танцювальну виставу "Уроки музики", яка оповідає історії токсичності та порозумінь трьох жінок, дві з яких – реальні донька та мати.

З інших театральних подій Львова в топах прем’єри театру Заньковецької. Номінант на премію Шевченка Максим Голенко разом з театром підготував різноманітний репертуар, зокрема вистави по твору Тамари Горіха-Зерня "Доця" та Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін".

Вистава "100 перших слів". Фото: Теарт Лесі Українки.

Театр Лесі Українки на 1 лютого анонсував прем’єру вистави-гри "100 перших слів". В ній закликають до участі самих глядачів, які разом з акторами отримають нагоду поділитися спогадами про своє життя. На афіші вистави позначка 18+.

Європейську класику пропонує Театр Леся Курбаса, де дають виставу за п’єсою Мольєра "Хворий, та й годі". Твір свого часу висміював медицину, цинізм, соціальну нерівність, страхи та самотність. Вистава "Моль’єр. Анатомія" намагається вбудувати ці теми в сучасний український контекст.

Вистава "Мольєр. Анатомія". Фото: Театр Леся Кубраса.

Львівська опера дає одразу два прем’єрні покази – балет "Тіні забутих предків" за повістю Михайла Коцюбинського, а також театралізоване музичне дійство для хору та оркестру "Псальми війни". В останньому, крім класичного музичного супроводу, використають вірші Тараса Шевченка, Ліни Костенко та народну козацьку пісню

Балет "Тіні забутих предків". Фото: Львівська наіональна опера.

Івано-Франківськ

В галереї "Асортиментна кімната" до 10 лютого показують три проєкти, один з них Маргарити Болгар – художниці з лівобережжя Херсонщини. Її поп-ап виставка називається "Donat&Донат" і оповідає про роль донатів і те, як цей народний спільнокошт може змінювати події, долі людей або характер суспільної взаємодії.

У сучасному мистецькому просторі "Підземний перехід Ваґабундо" відбудеться українсько-польська фотовиставка "Ідентифікація" про місце людини в цифровому світі.

Виставка "Ідентифікація". Фото: Olga Kukush.

Франківський драмтеатр анонсував прем’єру утопічної комедії "Кайдашеве сім’я" (з наголосом на "І") за мотивами знаменитої повісті Івана Нечуй-Левицького. Постколоніальне мислення – одна з тем постановки. Крім того в сюжеті з’являться земля, пекло і Рай. Квитків на лютий вже немає, але ще можна встигнути на березневі покази. Також зверніть увагу на інші постановки театру: 17 лютого на глядачів чекає вистава "Зів’ялі квіти викидають" за романом Ірен Роздобудько, 18 лютого презентуватимуть трагікомедію "Наполеон і корсиканка", "Лісова пісня на полі крові" та "Дон Кіхот", 23 та 24 лютого відповідно.

Вистава "Наполеон і корсиканка". Фото: Франківський драмтеатр.

Коломия

В цьому прикарпатському місті, наповненому історією Покуття та вимушеними переселенцями з окупованих та прифронтових територій, неабияку роль в мистецькому житті відіграє Філармонія імені Козаренка. В історичній будівлі кінця ХІХ століття 16 лютого можна послухати єдиний твір Бориса Лятошинського для фортепіано в 4-ри руки – його авторське перекладення "Увертюри на чотири українські народні теми" для симфонічного оркестру. Гра в чотири руки була улюбленим заняттям Бориса Лятошинського і його дружини Маргарити Царевич.

Анонс концерту "Лятошинські вдома".

Дніпро

Галерея "Артсвіт" 2 лютого представлятиме виставку переможців World Press Photo. раніше виставку вже показати в Києві та у Харкові. В експозиції будуть представлені роботи 24 регіональних переможців з 23 країн світу. Фото зображують головні новини 2022 року, які висвітлювали фотографи по всьому світу. Серед них, зокрема і кадри війни в Україні, протести в Ірані та фіксація кліматичної кризи.

Виставка конкурску World Press Photo раніше відбувалася у Києві та Харкові. Фото: Вечірній Київ

Кропивницький

10 та 11 лютого Кропивницький Театр корифеїв пропонує глядачеві імерсивну виставу "Марко Лукич". Постановка створена за п’єсами Марка Кропивницького і поєднує в собі театралізовану екскурсію. Відвідувачі зможуть побачити залаштунки життя акторів та дізнатися більше про одного із засновників українського театру.

Постер до фільму "20 днів у Маріуполі".

Наостанок лишаємо не менш важливе. Фільм "20 днів у Маріуполі", що вже невдовзі може виграти Оскар, виходить у повторний обмежений прокат. Подивитися стрічку можна в певних кінотеатрах Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Одеси, Луцька, Рівного, Чернівців, Броварів і Гатного. Перелік кінотеатрів можна переглянути тут.